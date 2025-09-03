36 leiligheter i Birkeveien legges snart ut for salg

BOB sitt leilighetsbygg Birkeveien 38-44 på Landås er renovert og rehabilitert og blir snart lagt ut for salg. Kvaliteten på borettslagsbygget er løftet, og alle leilighetene har fått en enkel oppgradering innvendig. Her kommer det 36 treroms- og fireromsleiligheter. Alle leilighetene har egen balkong. Leilighetene varierer fra 63 til 90 kvm bruttoareal.

Bygningen var tidligere et utleiebygg. Det er renovert og rehabilitert med blant annet balansert ventilasjon, nytt varmepumpeanlegg med viftekonvektor i hver leilighet, etterisolert fasade, etterisolert og nytt tak. – Dette er store renoveringer som gir borettslaget forutsigbare månedlige kostnader fremover. I tillegg har borettslaget fellesgjeld fra Husbanken, noe som også gir lavere rente, skriver BOB om bygget.

Blokken er tegnet av arkitekt Sverre Lied i 1951, og er en del av en helhetlig reguleringsplan for området. – Til tross for at perioden var preget av utstrakt materialknapphet, har boligblokkene i området gode arkitektoniske kvaliteter. Det er positivt at balkongene beholdes uendret i form og materialitet, da disse er viktige for det arkitektoniske uttrykket, skrev byantikvaren i sin uttalelse til prosjektet.