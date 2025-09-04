Nesten utsolgt for leiligheter i sjøfrontprosjekt ved Damsgårdssundet

Bare to leiligheter er ledig i sjøfrontprosjektet SJØ Marineholmen i Thormøhlens gate 41A-F, midt mellom Småpudden og Nygårdsbroen. Prosjektet med 31 leiligheter, kalt «MK Bolig», ble lagt ut for salg i vår og ventes ferdig 3. kvartal 2027. Utbygger er Sjø Marineholmen AS, som eies av GC Rieber Eiendom AS.

Samspillentreprise

Boligprosjektet på Marineholmen er en samspillsentreprise mellom GC Rieber Eiendom og entreprenør Brødrene Ulveseth AS. Prosjektet består av to boligbygg. med til sammen 100 enheter (inkludert hybler). Begge byggene ligger langs kaikanten på Marineholmen og er en del av GC Rieber Eiendom sin omfattende satsning i den nye bydelen, kjent som “Innovasjonsdistriktet”, som omfatter både Solheimsviken og Marineholmen.

Seniorboliger og studenthybler

Mens de 31 enhetene i «MK Bolig» selges på det åpne markedet, vil «Magasinet Bolig» inneholder 52 leiligheter og 17 hybler for utleie. Boligene skal bygges som seniorboliger i et AS som ved ferdigstillelse skal overføres til GC Rieber Fondene. Leilighetene skal så leies ut til eldre, mens hyblene skal leies ut til studenter.

GC Rieber Fondenes første sosiale boligprosjekt for seniorer, Helgetun i Sædalen, hadde innflytting i 2019. Lærdommene derfra tas med til Marineholmen. Et av de viktigste prinsippene bak boligkonseptet er aktiv aldring, både fysisk, sosialt og mentalt.

– Det overordnede målet er at flere seniorer skal kunne bo hjemme lenger, og at vi samtidig bidra til en seniortilværelse å glede seg til. Kunnskapen forsvinner ikke, selv om man blir 60, 70, 80 år. Den er fortsatt en ressurs som kan unyttes, sier Bjart Nygaard, styreleder i GC Rieber Fondene.

Drømmetomt

Kime arkitektur og landskap AS har tegnet prosjektet. – Marineholmen er en drømmetomt i våre øyne der den ligger med fjorden, sol og utsikt i sørvest. Vi har ønsket å gi prosjektet kvaliteter som denne tomten fortjener. Vi har derfor tegnet leiligheter med lange fasader som gir mye lys, godt utsyn og god avstand mellom private uteplasser i form av markterrasser og balkonger. Dette er en leilighetsutforming vi sjeldent ser i nybygg i dag som ofte preges av dype og smale rom, skriver Kime arkitektur og landskap om prosjektet.

Søknad om igangsettelsestillatelse ble sendt inn 22. august.