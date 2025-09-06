Nå er detaljregulering av Nyhaugen-utbyggingen lagt ut til offentlig ettersyn

Lørdag 6. september ble detaljregulering av det vedtatte planforslaget for Nyhaugen-utbyggingen lagt ut til offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for fortetting med oppføring av leilighetsbygg med 110-130 nye boenheter. Det forutsetter at ti eksisterende boligbygg rives, hvorav syv også er regulert revet i plan for sykkelvei langs Storetveitveien. Klagefrist er 27. september. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sendes klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvalteren i Vestland.

Åtte bygninger, fire til fem etasjer

Planforslaget legger opp til åtte nye bygninger. De nye byggene er planlagt med opp i fire til fem etasjer, og skal være tilpasset strøkskarakteren med blant annet skråtak. Det blir lagt til rette for tre større felles uteoppholdsareal. Disse blir bundet sammen av to mindre uteoppholdsareal.

I tillegg er det lagt opp til privat uteoppholdsareal på balkonger og bakkeplan. Parkering er planlagt i garasjeanlegg under de nye byggene og deler av felles uteoppholdsareal. Det er lagt opp til parkeringsdekning på 0,6 plasser per 100 kvm bolig, som utgjør cirka 48 parkeringsplasser. Det skal etableres minimum 2,5 sykkelparkeringsplasser per 100 kvm bolig. Det skal også settes av areal til vask og vedlikehold av sykler. Planen inneholder også åtte eiendommer som blir videreført som i dag.

Flytting av hus istedenfor rivning?

Bystyret vedtok detaljregulering 29. april. I vedtaket heter det at det legges opp til trinnvis utbygging. Før rammetillatelse til byggetrinn 2 kan gis, må nødvendige grunnrettigheter eller grunnerverv dokumenteres. Prosjektet skal ha et tydelig tradisjonelt formspråk og fasadeuttrykk som ivaretar den klassiske villabebyggelsen som rives. Variasjoner i element som byggehøyde, fargebruk og fasong på vinduer, dører, balkonger og takopplett skal ikke føre til at prosjektet står frem uten en helhetlig uttrykksform. Formingsveilederen oppdateres i tråd med dette.

Tre merknader ble vedtatt:

I merknad 1 heter det i forbindelse med utbygging av sykkelveien i Storetveitveien: – Bystyret vektlegger de omtalte husenes kulturhistoriske verdier og ber byrådet gå i aktiv dialog med fylkeskommunen vedrørende flytting av hus som et alternativ til å rive dem.

I merknad 2 heter det at det tilstrebes å gjenåpne bekkefaret i planen for Nyhaugveien. – Gevinster med gjenåpnet bekk for insekter, fisk og flomsikring er gode og bør prioriteres.

Merknad 3: – Det bes om at en får en vurdering av trafikksikkerhet ved økt trafikk over bro med vernete murer frem mot bystyret.