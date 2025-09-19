Sørgende samlet til minnesamvær

«Etter Carl Odin Olsens begravelse, 1928, på Kronstad» er tittelen på dette bildet som ligger på billedsamlingen til Universitetsbiblioteket i Bergen. Bildet er tatt av Carl Bjørn Olsen, sønn til avdøde Carl Odin Olsen. Bildet ligger på Ørn Akselsens samling. En rekke av bildene i denne samlingen er tatt av Carl Bjørn Olsen.

Blant anmeldte dødsfall fra 4. til 10. mars 1928 finner vi i Morgenavisen «kasserer Carl Odin Olsen, 70». Digitalarkivet forteller at Carl Odin døde 8. mars 1928. Vi har ikke funnet andre oppslag på Olsen, men navnet hans skrives både Carl og Karl.

Ifølge folketellingen for Bergen i 1920 bodde kasserer Carl Odin Olsen, født 25. juli 1857 i Vågan i Lofoten, sammen med sin kone, Betzy Olsen, født i Bergen i 1855, og barna, som alle var kontorister: Magetha Olsen, født i 1895, Ernst Zitsler Olsen, født i 1897 og Carl Bjørn Olsen, født i 1901. Alle barna var født i Tromsø. Til husholdningen hørte også husmor Laila Myking, født i Tromsø og tjenestepike Gunhilde Marie Gullaksen, født i Lindås.