300 boliger, barnehage, byrom og nabolagshus i Grønneviken

Utbyggingsområdet sett fra studentboligene. I forgrunnen der betongstøperiet stod. Illustrasjon fra planbeskrivelsen, Bergen kommune.
22. september 2025
Bergens kanskje mest sentrale bakgård står foran en gjennomgripende fornyelse. Bergen bystyre vedtok i mars endring av områdereguleringen for Møllendal vest – Grønneviken omformingsområde. Reguleringsendringen omfatter hovedsakelig felt S1 i gjeldende plan, et sentralt byggeområde omtalt som Grønneviken. 31. august gikk klagefristen ut for å si sin mening om planen. Det legges til rette for cirka 29 000 kvm bruksareal, rundt 300 boliger, nye byrom og møteplasser, samt en barnehage kombinert med nabolagshus for beboerne. I tillegg er det gjort enkelte mindre karttekniske justeringer og oppdateringer utenfor felt Grønneviken.
Deler av utbyggingsområdet i 2019 med det gamle betongstøperiet foran studentboligene.
Arealene i Grønneviken eies av Bergen kommune og BIR, som skal samarbeide om utvikling av området med fokus på bymessige familieboliger og fellesskapsløsninger. Reguleringsplanarbeidet har vært en del av prosjektet Pilot Grønneviken, som har som mål å selge den ferdigregulerte tomten til markedspris ut fra en nærmere fastsatt salgsstrategi.
Bergen kommunes illustrasjonsplan for Møllendal vest – Grønneviken viser mot Store Lungegårdsvann en strandpark med strandpromenade. Mellom byggene SF9, SF6 og SF4 (barnehage og nabolagshus) kommer Strandallmenningen og Grønnevikstorget. Barnehagen får uteareal ut mot gangveien gjennom Elveparken. Langs Møllendalsveien kommer bygg på 4 og 5 etasjer. Bak disse, SF5, SF7 og SF8, kommer vegetasjon og områder for lek og aktivitet. Nord for disse kommer bygg på 5 og 6 etasjer. Området knyttes sammen med veier kalt Kirkegårdsgangen (med direkte tilgang til mulig utvidelse av Møllendal gravplass), Strandsmauet og Grønneviksmauet. I utkanten av området kommer det tilkomst til pumpestasjon og renovasjonsterminal. Nærmest Møllendal ligger de eksisterende studentboligene.
Bli den første til å kommentere om "300 boliger, barnehage, byrom og nabolagshus i Grønneviken"