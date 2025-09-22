300 boliger, barnehage, byrom og nabolagshus i Grønneviken

Bergens kanskje mest sentrale bakgård står foran en gjennomgripende fornyelse. Bergen bystyre vedtok i mars endring av områdereguleringen for Møllendal vest – Grønneviken omformingsområde. Reguleringsendringen omfatter hovedsakelig felt S1 i gjeldende plan, et sentralt byggeområde omtalt som Grønneviken. 31. august gikk klagefristen ut for å si sin mening om planen. Det legges til rette for cirka 29 000 kvm bruksareal, rundt 300 boliger, nye byrom og møteplasser, samt en barnehage kombinert med nabolagshus for beboerne. I tillegg er det gjort enkelte mindre karttekniske justeringer og oppdateringer utenfor felt Grønneviken.

Arealene i Grønneviken eies av Bergen kommune og BIR, som skal samarbeide om utvikling av området med fokus på bymessige familieboliger og fellesskapsløsninger. Reguleringsplanarbeidet har vært en del av prosjektet Pilot Grønneviken, som har som mål å selge den ferdigregulerte tomten til markedspris ut fra en nærmere fastsatt salgsstrategi.