1925 – starten på førti års trikkehistorie i Inndalen

Dette bildet ble tatt for nøyaktig 100 år siden, 11. september 1925, av Atelier KK for Bergens Sporvei. Trikken står på Kronstad stasjon. Det var bare ett år siden forlengelsen av trikkens Linje 1 kom hit, men arbeidet med traseen gikk raskt videre sørover til krysset med Fredrik Stangs vei (sør for dagens høyskoleanlegg), dit trikken kom i november 1924. Først 1. desember 1928 var den resterende delen av sporveisnett fullført. Trikkehistorien i Inndalen varte i 40 år. 31. desember 1965 var det slutt, men 22. juni 2010 var skinnegående transport tilbake i Inndalen.

9. juli 1924 ble linjeforlengelsen Solheimsviken – Kronstad tatt i bruk. – For alle som bor i de sydligste bydeler, omkring Kronstad og Inndalen, er denne siste sporveisutvidelse meget kjærkommen. Kan man nå bare oppnå en rimelig kjøretid mellom bysentrum og Kronstad vil sikkert alt bli bra. Kanskje man til høsten kan oppleve at sporvognene ikke bare kjører til Kronstad bro, men også et stykke i retning av Finnbergåsen og Inndalsveien, skrev Dagen 10. juli 1924.

I juli 1924 ble linjen forlenget til Edvard Griegs vei, hvor det var midlertidig endeholdeplass fra 10. juli til 17. november 1924, og til Inndalen (Fr. Stangs vei). I 1928 var linjen fullført til vendesløyfen ved kommunegrensen på Minde.

Buss og trikk konkurrerte med jernbanen

25. august 1924 kunne Bergens Tidende fortelle: – Ny bilrute åpnes i morgen til Inndalen.

Det var AS Rutebiltrafikk, som trafikkerte bilruten Bergen – Nesttun, som dagen etter skulle sette i gang en ny rute fra Holbergstøtten til Inndalen – Wergeland. Det er en av de minste biler fra Nesttunruten som etter oppussing skal tas i bruk i den nye rute. – Nesttunruten kan i morgen feire årsjubileum, og trafikken er i jevn økning. Spør bare Statsbanene, som nok føler konkurranse. Denne rute kjøres nå med tre biler med plass for henholdsvis 10, 16 og 22 personer, skrev BT.

Bare fem minutter å gå til trikken

19. november 1924 ble 900 m skinnegang mellom Svaneviksveien og Fredrik Stangs vei, satt i drift. – Denne strekningen vil føre sporveien så langt sydover gjennom den midtre del av Bergensdalen at man selv fra de fjerneste deler av byterritoriet på denne kant ikke vil ha mer enn fem minutts vei til spor. Hvor Inndalsveien løper sammen med Bjørnsons gate, like ved Kronstad jernbanestasjon, vil bli en viktig holdeplass. Her aktes oppført et rommelig venteskur da gatekrysset hvor der ingen bebyggelse er, ligger temmelig utsatt for været, skrev Bergens Aftenblad 15. november 1924.

– Inndalstrikken og rutebilene bringer nedgang i jernbanens lokaltrafikk, skrev Bergens Tidende 18. desember 1924. På linjen Sandviken-Inndalen ble det sommeren 1924 økt fra 10 til 11 trikker. Både trikken og rutebilene hadde stor innvirkning på jernbanens lokaltrafikk.

25. april 1926 ble trikkelinjen frem til endestoppet åpnet for trafikk. – De to første dagene fikk publikum reise gratis, men så var det slutt på herligheten og folk måtte løse billett, som Dagen skrev 26. april 1926. Andre steder er 1. desember 1928 oppgitt som tidspunktet da vendesløyfen ble tatt i bruk.

Et stort samferdselsprosjekt var dermed avsluttet. 37 år senere, nyttårsaften 1965, var denne siste trikkelinjen i Bergen et avsluttet kapittel. 45 år senere, 22. juni 2010, gikk det igjen skinnegående trafikk i Inndalen, da Bybanens Linje 1 ble satt i drift.