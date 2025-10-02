Fylkeskommunen mener nybygg på Wergeland blir for høye

Vestland fylkeskommune, Avdeling for Næring, plan og innovasjon har vurdert plan på Wergeland som regional kulturmiljømyndighet. Fylkeskommune mener at planen ikke er i tråd med forskrift i områdereguleringsplanen som omfatter planområdet når det gjelder maks byggehøyde. – Vi mener byggehøyden i større grad må vurderes i forhold til kulturmiljøinteressene i nærområdene, skriver avdelingen i sin kommentar.

Området ligger fra Minde Allé i nord og et stykke sørover, på vestsiden av Storetveitveien. Det er på 8,6 dekar og lå opprinnelig under gården Nyhaugen. Fylkeskommunen bruker stedsnavnet Nyhaugen, men må ikke forveksles med planlagt boligområde med 110-130 leiligheter på sørsiden. Dette prosjektet heter i kommunale papirer Nyhaugveien.

– Områdekarakteren med villaene, småhusbebyggelsen og annet bebyggelse i tilknytning til planområdet har kulturminneverdi og er viktige historiefortellende og identitetsgivende elementer for kulturmiljøet i Nyhaugen og tilgrensende kulturmiljø. Planforslaget viser gesimshøgder som i hovedsak følger områdereguleringen, men mønehøydene ligger over 6–7 meter for høyt i forhold til områdeplanen. Dette er problematisk av hensyn til omkringliggende kulturmiljø sin områdekarakter. Planforslaget legger opp til en utbygging som endrer skala i kulturmiljøet. Planlagte nybygg vil med denne høyden endre bygningsstrukturen i tilknytning til området, som i dag er preget av lavere bebyggelse.

– Tar ikke nok hensyn til kulturmiljøinteressene

Fylkeskommunen vurderer planlagt utbygging med inntil 7 etasjer vil være ruvende og endre opplevelsen av kulturmiljøet på Nyhaugen, Wergeland/Minde. – Planforslaget tar ikke tilstrekkelig hensyn til kulturmiljøinteressene i tilknytning til planen. Det gjelder både for det overordnede landskapet og i gatebildet. Vi anbefaler endret forskrift som legger opp til lavere mønehøyde, i tråd med overordnede plan.

Man vurderer at hovedgrepet i planforslaget legger til rette for byliv med utforming av bygg og aktive fasader på gateplan, men er kritiske til byggehøyder av hensyn til omkringliggende bebyggelse, overganger mellom gammelt og nytt, og byrom. – Planforslaget har høye arkitektoniske ambisjoner og det er positivt at det er utarbeidet formingsveileder. Vi legger vekt på at prinsippene om funksjonsblanding, byromskvaliteter, arkitektur og uavbrutt gangstruktur blir sikret i forskriftene. Det er positivt at det blir tilrettelagt for et finmasket gangnettverk i planområdet og at alle gangveier skal ha universelt utformet løsninger, skriver fylkesommunen.

– Vi legger til grunn at det ikke blir plassert nye trapper, ramper eller lignende som reduserer ferdselbredde på fortauarealene langs fylkesveiene Storetveitvegen eller Minde Allé. Vi ber om at dette blir sikret i forskriftene.

Ønsker illustrasjoner for ferdig sykkelvei fra Hagerups vei til Mindemyren

Fylkeskommunen ser at flere illustrasjoner ikke tar hensyn til fylkeskommunen sin reguleringsplan som gjelder sykkelvei fra Hagerups vei til Mindemyren som grenset til denne planen. – Det er uheldig at plandokumentene ikke viser hvordan det skal se ut når begge planene er realisert. Blant annet er det ikke vist sykkelvei, mens noen illustrasjoner viser sykkelfelt. Denne planen skal henge sammen med sykkelplanen og holde grensene i forhold til denne planen.

Fylkeskommunen oppfordrer til tett dialog for gjennomføringsplanen i videre arbeid. Det er blant annet utfordringer tilknyttet etasjer under veinivå og kommende mur mellom veiinfrastrukturen og kommende bygg. – Vi er fornøyet med dialogen mellom planene frem til nå, og presiserer at det er ekstra viktig med dialog i fasen vi nå går inn i med gjennomføring av planene og utbyggingstrinn, skriver fylkeskommunen, som konkluderer med at man har merknader til planforslaget angående by- og stadutvikling, kulturminner og kulturmiljø, infrastruktur og vei. Det bes om at disse merknadene blir hensyntatt i prosessen videre.