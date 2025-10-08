«Villa Kaptein Mack» – prakthuset i Kalvedalsveien

I 1914 tegnet arkitekt Egill Reimers Kalvedalsveien 52. «Villa Kaptein Mack» er det flotte bygget kalt i universitetets billedsamling. Ved folketellingen i 1920 bodde disponent Dermot Mack sammen med sin kone Effie Anne, født Rieber, og de tre sønnene Johan, Dermot Stuart og nyfødt sønn, som senere fikk navnet Erik Klerck. At dette var en velstående familie, viser oversikt over tjenerstaben. Familien hadde både barnepike, kokkepike, stuepike og privat sykepleierske.

På 1930-tallet bestilte Dermot Mack Atelier KK til å ta bilder inne og ute av det flotte huset. Utsøkt håndverk og stilfulle detaljer preget huset. Telefon på soverommet var nok en sjeldenhet for de fleste.

Dermot Mack ble født i Christiania i 1883 og døde i 1957, 73 år gammel. Konen Effie Anne Rieber ble født i 1887 og døde i 1970, 83 år gammel. Dermot Mack var sønn av byrettsassessor (dommer) i Christiania, Henrik Martin Fredrik Mack og hans kone Laura Mack, født Davis. Effie Anne var datter av rentenist og visekonsul Johan Jacob Rieber og engelskfødte Florence Rieber.

Hus med 16 ovnsrom

Ved folketellingen i 1891 bodde familien Rieber i nabohuset, Kalvedalsveien 56. At dette var et hus helt utenom det vanlige i Bergen rundt forrige århundreskifte, fremgår av annonsen under. Ifølge en annonse fra kemneren i Bergens Aftenblad i 1905 tilhørte både Kalvedalsveien 52, 54 og 56 familien Rieber. 52 og 56 ble eid av E. og M. Rieber (trolig Johan Jacob og kone Florences døtre Effie Anne og Madelein Joan), 54 av Johan Rieber og 54b av Johan Riebers barn.

To år før sin død la konsul og bedriftsleder Johan Jacob Rieber sin eiendom i Kalvedalsveien 56 ut for salg i 1909. 16 rom med ovn, hage med lysthus, drivhus, stall, vognhus, fjøs, hønsegård, hester og vogner og gårdsredskaper. Annonse fra Bergens Aftenblad.

«Kaptein Mack»

I pressen ble Dermot Mack stort sett kalt «kaptein Mack» eller «disponent Mack», selv om andre omtalte hadde med for- og etternavn. Da han døde, stod det «fhv. kaptein» under anmeldte dødsfall, selv om folk flest kanskje forbandt ham med bedriften Norske Saltkompagni.

Dermot var blant kadettene ved Krigsskolens øverste klasse som i 1904 ble utnevnt til premierløytnanter. I 1906 ble han adjutant ved Fjordanes bataljon og i 1911 kaptein ved Søndre Bergenhus regiment. Fra 1916 var han ulønnet offiser.

Effie Anne Rieber vokste opp i Kalvedalen 56. I 1907 ble hun forlovet med Dermot Mack.

AS Norske Saltkompagni ble registrert i Bergen i 1900, med konsul Johan Jacob Rieber som en av fire i direksjonen. I 1909 bodde to av tre styremedlemmer i Kalvedalsveien 56, Dermot og svigerfar Johan Jacob. 6. februar 1911 døde Johan Jacob, bare 62 år gammel, og Dermot ble administrerende direktør. Dette var samme år som Dermot ble kaptein ved Søndre Bergenhus regiment.

Dermot Mack fratrådte som disponent i 1947, etter 40 års virke i selskapet. Etter flere års opphold i utlandet begynte sønnen Johan Rieber Mack i selskapet i 1936 og ble valgt til disponent da Dermot Mack trådte tilbake.

Dermot Mack var i en årrekke medlem av direksjonen i AS Hansa Bryggeri og av kontrollkomiteen i Bergens Privatbank. Han var også styremedlem i AS Bjørndalen, som hadde som formål innkjøp av byggetomter og utparsellering til salg. Dermot Mack gjorde en stor innsats for Bergens Rideklubb, hvor sønnen Dermot Mack jr. var aktiv rytter.

Kalvedalsveien 52 har nå adresse Søndre Bellevueveien 2.