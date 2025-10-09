Andedam brøt sammen og laget voldsomt jordskred over Kalfaret

Natt til onsdag 15. oktober 1930 gikk et voldsomt jordskred over Kalfaret. En nyoppført andedam på Fløyen brøt sammen etter dager med mye nedbør, og vannmasser fosset nedover og tok med seg flere tusen kubikkmeter jord, stein, grus og store trær, telefonstolper og lysledninger. De materielle skadene var store, og det var et under at ikke skredet krevde menneskeliv. Mellom 12 og 01 hadde det kommet 32 mm i Bergen, og det hadde regnet «både tett og voldsomt», skrev Bergens Arbeiderblad.

400 kubikkmeter med jord og steinblokker

Over hele Kalfaret, ned til Hansa, lå jord og slam, mindre steiner og røtter i kjørebanen og på fortauene. Massene hadde kommet ned Kalvedalsveien og i krysset ved Hansa Bryggeri hadde strømmen delt seg i to, en ned mot Stadsporten og en over Hansa og direktør Mustads eiendommer, helt ned til Fløen. Det var stor skade både på hus og hager, og murer og gjerder var ramponert. Kalvedalsveien var helt blokkert av om lag 400 kubikkmeter med jord og steinblokker som hadde stanset opp.

Demning av jord med bordkledning

Grunnen til skredet var en flombekk, en gren av Starefossen, med tilløp fra Fløyen og som kom ned Kalfarlien plutselig svulmet opp. Bekken hadde tilløp fra en ny andedam og skøytebane som Fløirestauranten i en måneds tid hadde bygget. Demningen bestod av jord med bordkledning og var på det nærmeste ferdig. Demningen var i overkant at ett dekar og var mellom 50 og 100 cm dyp. Et voldsomt regnvær fylte dammen, som brast og fosset nedover. En minkfarm i Nordre Starefoss ble kastet over ende. Området ble fylt av jord- og steinmasser, og mink til en verdi av 20 000 forsvant.

En anselig arbeidsstyrke ble satt i sving med å rydde opp. Som bildene viser hadde man små trevogner dratt av hester, så arbeidet tok lang tid.

BA avsluttet sin reportasje fra ulykkesdagen med å nevne at dammen som var bygget ved Fløirestauranten var meget svakt bygget, «og det forekom vår medarbeider at det var overmåte dristig å la den fylle før veggene hadde satt seg».

Skadene ble ved utgangen av oktober 1930 utregnet til 100 000 kroner, tilsvarende nær 4,5 millioner kroner i dagens kroneverdi.