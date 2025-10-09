Dame slengte hank med paler over «trynet» på trikkekonduktøren

Folk tar mye rart med seg på bybanen, men denne historien fra Morgenavisen torsdag 11. oktober 1928 hører vel til sjeldenhetene i våre dager:

Tirsdag middag fant sted et fornøyelig opptrinn på trikken som gikk til Inndalen.

En av det svake kjønn kom på trikken ved Marineholmen idet den begynte å gå. Hun hadde en hanke med paler i hånden. Konduktøren gjorde «damen» oppmerksom på at hun måtte ha papir på fisken. Hun ble antagelig støtt av dette, for da hun kom inn i trikken, slengte hun fiskehanken fra seg i et hjørne og satte seg inne i trikken. Hun kastet en femtiøre ut på plattformen. Pengene var visstnok beregnet til frakt for henne og fisken. Den ble iallfall plukket opp av en herre og ikke av konduktøren.

Da trikken kom til Strømmen, ble «damen» vist av trikken. Men da ble hun flygende sint. Idet hun var kommet på gaten, smørte hun hele palehanken over trynet på konduktøren. Konduktøren gikk av trikken og «ristet» damen lite grann. Men det skulle han ikke ha gjort, for «damen» slo til konduktøren over nakken med paraplyen så denne brakk av. Derpå drev hun til konduktøren med palehanken over nakken så palene for hver sin vei.

Et øyenvitne som kom med neste trikk og tok damen igjen langt oppe i Bjørnsons gate, fortalte at hun enda var temmelig oppbrakt og feiet videre gestikulerende oppover mot Inndalen.