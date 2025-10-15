Foreslår 300 mill. kr til Griegakademiet

Regjeringen foreslår i sitt budsjettforslag for 2026 300 millioner kroner til nytt bygg for Griegakademiet i Møllendalsveien 69. 20 millioner kroner er foreslått til utstyr. Innflytting kan skje i 2029.

Constructa Entreprenør AS sammen med Norconsult og Nordic Office of Architecture vant i mars 2023 konkurransen om å bygge det nye Griegakademiet.

Prosjektet har vært avhengig av bevilgninger over statsbudsjettet for at det skal kunne gjennomføres. Ved ferdigstillelse vil Griegakademiet, sammen med resten av Fakultetet for kunst, musikk og design, opprettet i 2017, utgjøre Campus Møllendal for Universitetet i Bergen. Den øvrige delen av fakultetet flyttet inn i nybygg i Møllendalsveien 61. Dette bygget ble offisielt åpnet 11. oktober 2017.