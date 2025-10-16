Skulptur av Ambrosia Tønnesen avduket på Festplassen

En skulptur av Norges første profesjonelle kvinnelige billedhogger, Ambrosia Tønnesen, er nylig avduket på Festplassen utenfor Kode. Skulpturen er laget av kunstner Anne-Karin Furunes.

Tønnessen bodde i mange år av sitt liv på Minde, ved grensesteinen mellom Bergen og Fana, hvor hun også hadde sitt atelier. Atelieret står fortsatt, mens huset ble flyttet til Hordamuseet i 1992/93 da Fjøsangerveien ble utvidet.

Kulturbyråd Reidar Digranes og ordfører Marit Warncke avduket skulpturen med navnet “Leve Ambrosia Tønnesen”.

Ambrosia Tønnesen (1859-1948) var født i Ålesund og kom til Bergen på 1870-tallet. Her arbeidet hun i syv år som lærer og tok samtidig kveldsundervisning. Hun utdannet seg først til malerinne, på slutten av 1880-tallet utviklet hun seg til billedhugger og tok utdannelse i København, Berlin og Paris.

Hver sommer kom hun hjem til landstedet sitt «Knatten» på Grimseid. I 1910 kjøpte hun bondestuen Runeplass (Fjøsangerveien 119) ved Minde stasjon, hvor hun bodde resten av sitt liv. På eiendommen fikk hun bygget uthus og atelier. Hun hadde husdyr, og ansatte et ektepar til å ha ansvar for hus og gårdsstell. Hver vår dro hun med stort flyttelass til «Knatten».

Sammen med Sofus Madsen er hun den skulptør som har etterlatt seg flest kunstverk i Bergen, om lag 40, både i friluft og i offentlige bygninger. Hovedverket er bronsemonumentet over maler J. C. Dahl. Det over to meter høye monumentet er plassert i en nisje over hovedinngangen til Vestlandske Kunstindustrimuseum, «Permanenten». Andre store verk er marmorbysten av Amalie Skram i Bergen Offentlige Bibliotek og bronsestatuen av Ole Bull på DNS.

Plassen ved trikkesløyfen på Minde, noen hundre meter fra Ambrosia Tønnesens eiendom, fikk i 1994 navnet Ambrosia Tønnesens plass.

Hedrer kvinner

Skulpturen som ble avduket av Ambrosia Tønnesen er den andre i prosjektet Kvinner på sokkel. Det er et prosjekt som skal reise minnesmerker over kjente og navngitte kvinner i offentlige rom i Bergen kommune. Kim Friele ble hedret i 2022, og skulpturen til minne om Torborg Nedreaas blir ferdig i 2026.