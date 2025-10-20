Er dette bildet fra «kjøbmand L. Andersen» sin kolonialforretning?

Dette bildet fra en bergensk kolonialforretning ble tatt av Atelier KK 10. juni 1929. Bildet er nettopp lagt ut på Marcus, billedsamlingen til universitetsbiblioteket i Bergen. – Negativet merket Andersen. Kan det være kjøpmann L. Andersen hvis navn er skrevet på enden av kjøpmansdisken på venstre side, står det på nettsiden i tilknytning til bildet.

Gledet spedalske med druer og appelsiner

Vi har søkt i Nasjonalbiblioteket etter kjøpmann L. Andersen på 1920-tallet. Kjøpmannen bidro i en del år på 1920-tallet med et fat vindruer eller en kasse appelsiner «til juleglede for pasienter på Pleiestiftelsen for spedalske no. 1». – Til alle de kjære givere og spesielt dem som hvert år oppmuntrer og gleder de spedalske lidende pasienter, skal på denne måte få lov til å frembringe de sykes og stiftelsens hjerteligste takk, skriver forvalter C. B. Gundersen på nyåret 1926.

7. mai 1920 har Dagen en annonse der kjøbmand L. Andersen, Storetvedt, Minde søker etter «En paalitelig pike antas straks». Piken skal kontakte butikken eller kontoret, C. Sundts gate 23.

Er dette samme kjøpmann som fikk Atelier KK på besøk en junidag i 1929? Kanskje noen lesere kjenner til en kjøpmann Andersen som har hatt butikk i strøket Storetveit/Minde?