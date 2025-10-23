Foreslår å legge ned Landås bibliotek

Ti år etter at Landås bibliotek ble reddet fra nedleggelse forrige gang, er det igjen forslag om å legge ned biblioteket på Landåstorget.

– Byrådet foreslår å legge ned Landås bydelsbibliotek. Biblioteklokalene er ikke universelt utformet og tilfredsstiller ikke kravene til moderne bibliotek. Byrådet vil fremover vurdere mulighetene for å etablere et alternativt bibliotektilbud i bydelen, heter det i Bergen kommunes Handlings- og økonomiplan 2026-2029. Budsjettet skal vedtas av bystyret i desember.

Alternativt tilbud i bydelen

Det ligger forventninger i budsjettforslaget ved at det skal vurderes muligheter for et alternativt bibliotektilbud i bydelen.

Bibliotekene i Årstad bydel består i dag av Landås bibliotek, Barnas BibLab på Sletten og Ny-Krohnborg fellesbibliotek som er et kombinert skole- og folkebibliotek. Behovet for et bibliotek for alle aldersgrupper i bydelen vil melde seg dersom Landås bibliotek legges ned.

I desember 2015 ble Landås bibliotek reddet fra nedleggelse, blant annet takket være en lokal aksjon.

I 2018 ville byrådet flytte Landås bibliotek til Sletten-området.

Landås bibliotek ble åpnet 29. juli 1959 og var landets første bibliotek med selvbetjening. Brennevinspenger og bergensernes slendrian ga Landås landets mest moderne bibliotek