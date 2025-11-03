Arbeiderne hadde syv dagers oppsigelse, formennene og funksjonærene tre måneder

Her er syv arbeidere fotografert foran en stor maskin på Bergens Mekaniske Verksteder i Solheimsviken i 1925. En fotograf fra Atelier KK var sendt ut for å ta bilder på oppdrag fra bedriften. Vi har ikke funnet ut av bakgrunnen for oppdraget. Kanskje det er en dampmaskin som skulle monteres i en båt som verftet hadde under bygging? BMV var for øvrig kjent for å ligge i forkant når det gjaldt å investere i moderne utstyr.

1925 var et meget vanskelig år for verftet i Solheimsviken. I september ble hele arbeidsstyrken ved BMV oppsagt. Både formenn og arbeidere måtte slutte. Arbeiderne hadde syv dagers oppsigelse og formennene og funksjonærene tre måneder. Ca. 300 arbeidere hadde arbeidet ved verftet i Solheimsviken før oppsigelsene. Også de andre verftene meldte om oppsigelser. Laksevåg herredstyre anmodet verkstedene på Laksevåg om fortrinnsvis å ansette folk hjemmeboende i kommunen. Gjentatte ganger hadde verkstedene sagt opp eldre, prøvede arbeidere, hjemmehørende i Laksevåg, og i stedet tatt inn nye folk utenfra.

Bergens Mekaniske Værksted i Solheimsviken ble startet i 1855 og ble i 1929 sammenslått med Laxevaags Maskin- og Jernskibsbyggeri A/S, Laxevaags Dok Compagnie (grunnlagt av Graneverftet 1869) og Evje & Andersens Slip og Mekanisk Værksted (grunnlagt 1880) til Bergens Mekaniske Verksteder. I september 1991 var verftet historie og 435 ansatte mistet jobben.