– Vanskelig å få damer til å bo i Jomfrustien

I 1924 skulle bystyret gi navn til mange nye eller planlagte veier i tidligere Årstad kommune. En del gikk glatt igjennom, men for tre av dem ble det en del diskusjon. Forslagene om navnsetting av veiene som til slutt ble kalt Fiolveien, Jomfrustien og Konvallveien, ved Langhaugen på Landås, falt mange representanter tungt for brystet.

– Bystyret er en i regelen nokså alvorsfull forsamling. Men i går aftes var der megen munterhet en stund. Den ulykksalige navnekomité var blitt pålagt å vri ut av sine hjerner navn til en del gater og veier i Bergensdalens midtre strøk, skrev Arbeidet 3. juli 1924. Navnekomiteen hadde fått strengt pålegg om ikke å lage lange navn og heller ikke galle opp etter personer og bedrifter som var mindre kjent. Veien ved Brann Stadion kunne hett Stadionsveien, men det navnet hadde Laksevåg allerede kapret. Dermed ble navnet Idrettsveien.

Ordføreren mente at det ikke kunne være noe anstøtelig å bo et sted som het Jomfrustien, men en hel del av bystyrets medlemmer likte slett ikke lyden at det ordet. – Og det er ikke sikkert at det ikke ville bli vanskelig å få damer til å bo der. Naturligvis ikke fordi ordføreren vil bo der, men fordi mange damer nødig vil bli tatt for jomfruer.

Rektor Jensen ville slett ikke bo i Fiolveien. -For tenk hvis stedet så ut som en sandørken, sa han. Og for å trives i Konvallveien, måtte man være sanger og stadig gå og nynne: Konvallen, blommernes blomme.

Komiteen viste til at når det gjaldt Jomfrustien, så var tilsvarende navn på gater vanlig i utlandet. Hovedpromenaden i Hamburg het Jungfernstieg. – Men tyskerne hadde heller aldri hatt ry for god smak. Franskmennene hadde til gjengjeld Rue des dames, kommenterte politikerne.

Noen måneder senere kom sak om de tre veinavnene opp i formannskapet, som med 15 mot 4 stemmer vedtok Fiolveien, Jomfrustien og Konvallveien. Mindretallet gikk inn for tre nye navn fra gatenavnkomiteen: Professor Mohns vei, Hartwig Larsens vei og P. A. Jensens vei.

Hadde politikerne for hundre år siden vraket Jomfrustien og kalt den for Hartwig Larsens vei, ville kanskje flere visst at han i 1845 var en av to stiftere av Den norske studentersangforening.