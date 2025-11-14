På Birkelundstoppen en solskinnsdag i 1951

En solskinnsdag i september 1951 tok Morgenavisen-journalist Liv Kooter Lauhn turen til Øvre Nattland. På Birkelundstoppen, som området der Nattlandsveien deler seg i Sædalsvegen og Birkelundsbakken senere ble kjent som, tok hun en del bilder som ligger ute på Marcus.

Bildet over er tatt der veien til Sædal går inn til venstre og veien til Paradis går til høyre. Fotografen har plassert seg der Nattlandsveien slutter og Birkelundsbakken begynner. Mannen med hatt hadde veien for seg selv den gangen.

Området ble totalt forandret på 1980-tallet, men det lille skogholtet er der fortsatt (bildet under). Birkelundsbakken fikk sitt navn i 1947 etter Birkelund Café og Hotell. Birkelundstoppen er derimot et mye nyere ord. Første gang det er registrert i aviser på Nasjonalbiblioteket var i Bergens Tidende 6. august 1960. Avisen skrev om veier som var blitt anlagt i området, eller som ventet på å bli realisert. En av dem skulle komme mellom høyhuset i Johan Hjorts vei og munne ut omtrent på Birkelundstoppen. Både Johan Hjorts vei og Vilhelm Bjerknes’ vei skulle planeres i 8 til 10 meters bredde, «kanskje bortsett fra den siste kneiken i Johan Hjorts vei… Her blir det fortsatt en stigning på 1:9».

Skolestreik og trafikkaksjon

I september 1978 var det skolestreik på Nattland skole og trafikkaksjon i Birkelundsbakken i forbindelse med det trafikkfarlige punktet på Birkelundstoppen ved innkjørselen til studentbyen. Som strakstiltak kom det fotgjengerfelt og fortau på begge sider av veien, og en knaus ble sprengt vekk. Tiltakene var samordnet med langsiktig plan for Birkelundsbakken og Birkelundstoppen. Høsten 1985 begynte man arbeidet med den permanente løsningen på Birkelundstoppen. Siden fulgte Birkelundsbakken.

Først 20 år etter Kooter Lauhns besøk kom butikk på Birkelundstoppen. 2. september 1971 åpnet Birken matsenter. I de senere år har det vært Kiwi-butikk på stedet.