Moro i snøen på Kanonhaugen vinteren 1960

Vinteren 1960 tok Ingrid Johanne Løvaas (1917-2010) dette bildet på Kanonhaugen på Landås. Fra venstre: Steinar Olsen, Roy og Steinar Løvaas, Eirik Hopland, Anne Berit og Bottolf Rune Natland. Barna i hjemmestrikkede gensere står ikke langt fra der Landås kirke ble bygget vest for Landås hovedgård i 1966.

Da BA hadde bildet i avisen i 2019, stod det at bildet var tatt «ved Landås kirke, trolig en gang på 1960-tallet» og fotograf var oppgitt som ukjent. 1960 er nok korrekt siden dette årstallet nå er oppgitt på Marcus.

Det passer også for to av guttene vi har sjekket: Både Roy Løvaas og Bottolf Rune Natland ble født i 1960 og var altså ti år i 1960. Skulle bildet vært tatt etter at kirken ble bygget, ville guttene vært minst 16 år gamle på bildet.

Eirik Hopland har i en kommentar til bildet skrevet at trappen ned til kirken kom omtrent der fotografen står. Huset i bakgrunnen var Einar Landås sitt. Både huset og løen står fortsatt, ifølge samme innlegg.

Bilder fra begynnelsen av 1960-tallet forteller om snørike vintre i Bergen, med store problemer for biltrafikken og fortau som det tok tid å få brøytet. For barna var dette flotte år med mye utendørs moro.