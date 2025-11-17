Ønsker kommunal overtagelse av Fantoft Gård barnehage

I oktober vedtok Sammen å legge ned flere av sine barnehager, blant dem tre i Bergen. En av disse, Sammen Fantoft Gård barnehage i Øvre Fantoftåsen, skal ifølge vedtaket overdras til en ekstern aktør. Marte Stadheim Teigen (R) ber i interpellasjon til bystyrets møte 19. november om dialog med Sammen om kommunal overtagelse av Fantoft gård barnehage.

Andelen kommunale barnehager i Bergen er lav – bare 41 prosent av barnehageplassene drives av kommunen. – Når private barnehager dominerer, blir det vanskeligere for kommunen å planlegge et helhetlig og forutsigbart barnehagetilbud. Kommunale barnehager er underlagt demokratisk kontroll og kan inngå i en helhetlig plan for byens barnehagestruktur. Private barnehager, derimot, er i liten grad gjenstand for kommunal styring etter at de har fått godkjenning til drift, skriver Marte Stadheim Teigen i sin interpellasjon.

– Det vil derfor være en fordel for kommunen å overta driften av Fantoft Gård barnehage fremfor å overlate den til en privat aktør. Dette vil bidra til å øke andelen kommunale barnehageplasser i Bergen. Barnehagen ligger på grensen mellom Årstad og Fana, som begge er folkerike bydeler med mange barnefamilier, påpeker Marte Stadheim Teigen.

– Vil byråden ta initiativ til dialog med Sammen for å vurdere om Bergen kommune kan overta driften av Fantoft Gård barnehage? spør hun byråden.

Barnehagen er fordelt på to hus. I Nyhuset holder avdelingene Eplehagen, Sauefjøset og Storstua til, i Låven holder avdelingene Grisebingen, Lilleloftet og Storeloftet.