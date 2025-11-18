Handelsmann på Haukeland og veteran bak rattet

Mange eldre på Landås husker nok Olai Kobbeltvedt som drev husholdningshandel i Haukelandsveien 25 ved Haukeland sykehus. Han var blant de første i Bergen som tok sertifikat da motorvognloven kom i 1913 og kjørte i mange år varer med sin lastebil. Fra 1912 til huset i Haukelandsveien ble revet i 1973 var det dagligvarehandel her.

Olai Knudsen Kobbeltvedt ble født i 1877 og vokste opp på gården Kobbeltveit i Isdalen, nordøst i gamle Årstad kommune. 7. november 1903 giftet han seg i Årstad kirke med Sigrid Monsen, født i 1881. Hun bodde på Markusplassen på Haukeland, der faren Ivar var forpakter, og var «hjemmeværende datter» da hun giftet seg med Olai. Olai var da gårdbruker med adresse Tarlebø.

De første årene hadde familien flere adresser. Da datteren Martha ble født i 1904, bodde de på Tarlebø, nabogården til Kobbeltveit. Hun ble hjemmedøpt av Johs. Tarlebø, men døde før stadfestelse av prest. I oktober 1905 ble sønnen Knut døpt på Fødselsstiftelsen. Familien hadde da flyttet til Bellevueveien 9g. I 1907 ble datteren Ingrid Sylvei døpt i Årstad kirke. Familien hadde da flyttet til Kronstad. I 1909 ble datteren Bertha døpt i samme kirke. I 1912 fikk Olai og Sigrid datteren Sigfrid Oline, og i 1917 sønnen Oddmund Kaare. I 1921 ble siste barn, Gunvor Margrethe, født.

32 beboere

Ved folketellingen for Årstad herred i 1910 bodde landhandler og arbeidskjører Olai Kobbeltvedt sammen med kone og fire barn i sidebygningen til eiendommen 0015 Fræmsyn. Huset hadde hele 32 beboere, med landhandleri som bebodd sidebygning. Huset var bruk 55 på Haukeland gård. (Haukeland hovedgård er bruk 1.) Ved folketellingen i 1920 var huset nevnt som handelsmann Olai Kobbeltvedts hus. Nå var også ugift tjenestepike med full kost med i husholdningen. Ved folketellingen i 1922 hadde boligen fått adressen Haukelandsveien 25. Så går det 40 år og neste hendelsesdato er 2. november 1962. Da døde «forhenværende handlende» Olai Kobbeltvedt, 85 år gammel.

Veteran bak rattet

Olai Kobbeltvedt var blant veteranene bak rattet i Bergen. Han hadde tre biler i kjøretøyregisteret i Hordaland og Bergen for årene 1908-1940, O-38 (Unic 1913), O-829 (1918-modell) og O-1206. Ifølge Eivind Pedersens bok «Pioneren bak rattet» var Olai Kobbeltvedt ført opp som nummer 70 med sertifikat i Bergen. Han fikk sertifikat 5. juli 1913, tre måneder senere enn de første på listen. Den nye motorvognloven trådte i kraft 1. april 1913. Fem av dem som fikk sertifikat våren 1913 hadde kjøreseddel fra 1909-10.

Ifølge Årbok for Bymuseet i Bergen 2016 er Olai Kobbeltvedts Unic delvis bevart i Bergen.

Unic var et fransk bilmerke som i 1958 ble en del av Simca. Siden overtok Fiat Simcas Unic lastebildivisjon. All produksjon i Frankrike ble lagt ned i 1987.

To butikker med samme navn

Året før Kobbeltvedt kunne sette seg bak rattet startet han husholdningshandel på Haukeland. I 1919 var Kobbeltvedts butikk nevnt blant forhandlere av poteter i Bergensområdet.

M. (Magnus) B. (Bernhard) Olsen Erstad drev butikk i Haukelandsveien 25 fra 1920 til han døde 4. mars 1934, bare 34 år gammel. Første treff på Haukelandsveien 25 er fra 1921, da Magnus Erstad giftet seg med Esther Olsen fra Kristiania. Fra 1925 til 1959 var det annonser i bergensavisene for M. B. Erstad.

Blant anmeldte firma i Bergen i mars 1933 var Haukelands frukt- og tobakksforretning, inneh. Borghild Esther Erstad, bopel Haukelandsveien 25, Bergen. Hun hadde overtatt etter ektemannen ett år senere. Da endret butikken adresse til Ibsens gate 129. I 1968 kom det annonser om at bedriften hadde trådt i likvidasjon. Det opplyses ikke noe om det økonomiske forholdet mellom de to butikkene som begge heter Haukelands Husholdningshandel.

Skomaker og systue

På 1930-tallet var det en rekke annonser i bergensavisene for skomakermester H. Myrdal, som drev verksted i Haukelandsveien 25. Fra 1939 til 1949 var det avisannonser for Søstrene Kobbeltvedts syatelier i samme bygg.

Kobbeltvedt Kolonial

I november 1959 meldte Olais eldste sønn, Knut Kobbeltvedt, Haukelandsveien 25, til firmaregisteret om at han under firma Kobbeltvedt Kolonial aktet å drive handel i Bergen. Knut døde allerede halvannet år senere, 7. mai 1961, 55 år gammel. Da overtok hans kone Nelly firmaet. Hun døde i 1999, 87 år gammel.

Reddet Blondehuset

I juni 1973 var det slutt på butikkdriften og utstyret ble lagt ut for salg. 53 år med dagligvarehandel i Haukelandsveien 25 var over. Da delte huset skjebne med flere hus i Haukelandsveien og Ibsens gate som måtte rives i forbindelse med veiutvidelse og utbygging av Haukeland sykehus. Nummer 29, Blondehuset, unngikk å havne i Rådalen. Det ble plukket ned, lagret i 19 år for deretter å bli oppført på Arboretet på Milde.