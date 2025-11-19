Bryr ikke Bergen byråd seg om en opplyst offentlig debatt?

Byrådet foreslår å legge ned et nærmiljø-bibliotek. Er ikke byrådet klar over hvor menneskehetens oppmagasinerte kunnskap oppbevares og gratis spredes ut til alle som ønsker å vite mer av faktabasert kunnskap? Det er på bibliotekene. Det er ikke på internettet, eller i skylagring eller i den algoritmestyrte AI/KI (som bare virker så lenge du har strøm). Og i en tid hvor «fake news» spredes lynraskt på sosiale medier, hvor skal vi søke faktabasert kunnskap? All vår kunnskap om teknologi, om himmel og jord, om vår historie, om vår anatomi, om økonomi, osv., som vårt moderne samfunn bygger på, ligger lagret i bøkene på bibliotekene, og hvem som helt kan gratis låne bøker om hva som helst, og bli litt klokere.

Biblioteket mer etterrettelig enn AI/KI

Til ett av mine faktabaserte foredrag om «Historiske Landås», på Landås bibliotek, lette jeg etter en historie jeg hadde hørt om en svensk kronprins som skulle ha spasert til Ulrikens topp i 1860-årene. I Nasjonalbibliotekets søkbare, digitale avisarkiv lette jeg gjennom 1860-årene, uten å finne spor etter noe kongelig Ulriken-tur.

Jeg spurte så AI om noen svenske kongelige hadde gått opp til Ulriken, og fikk til svar at «Det er ingen offentlig tilgjengelig informasjon som bekrefter at noen svenske kongelige har gått opp til Ulrikens topp i Bergen.» og så snakker den seg ut på viddene om dronning Sonjas tur til Lofoten (sukk).

Jeg mailet så til biblioteket mitt og spurte om de hadde en gammel, tykk biografi om kong Oscar II, i håp om å finne et svar der. Dagen etter kom svaret fra bibliotekaren: «Bare det beste er godt nok: vedlegger lenke til prins Oscar egenhendige, håndskrevne beskrivelse av «En Promenad till Ulrikken», tirsdag den 1. august 1843. Som viser at biblioteket er overlegent mer etterrettelig enn AI/KI.

På leting etter faktaopplysninger til andre foredrag bestiller jeg bøker fra 18- og 1900-tallet på Landås bibliotek, og de får tilsendt bøker (som kanskje ikke har vært lest på over 100 år) fra biblioteker rundt om i Norge, eller fra depotbiblioteket i Mo i Rana, som jeg får låne, helt gratis. Det inspirerer til å gå i dybden, og gjør det mulig å dobbeltsjekke opplysninger. Så slik ligger det mye faktaforskning bak foredragene mine, og jeg setter min ære i at alle tilhørerne mine skal få vite noe de ikke visste fra før, og at det jeg forteller skal være så nær sannheten som det er mulig å komme.

Vil du høre flere eksempler på hvordan AI/KI feilinformerer og biblioteket gir korrekte svar, kan du møte opp på mitt neste (gratis) foredrag om «Historiske Ulriken» på Landås bibliotek den 8. desember. Og hvis Bergen byråd legger ned Landås bibliotek ved årsskiftet, får ikke folk høre de historiske foredragene jeg har under arbeid for 2026 og utover.

Helge Jensen, Landås