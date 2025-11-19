Inkluderingssenter og fotballbane kom på nesten en milliard kroner

I 2015 vedtok bystyret å kjøpe den tidligere lærerhøyskolen i Landåssvingen 15 fra Statsbygg. Ti år senere er sluttsummen for Bergen Inkluderingssenter og fotballbane klar: 945,3 mill. kr.

Hovedbruker skulle være Etat for inkludering. Etter skole- og arbeidstid skulle eiendommen nyttes til kultur og idrett. I 2019 ble det vedtatt rehabilitering og ombygging av eiendommen. Senter for migrasjonshelse og Bergen voksenopplæring kom til som nye brukere. I dag, 19. november, hadde bystyret oppe godkjenning av sluttmelding for prosjektet. Inkludert oppgradering av Baunebanen (21 mill. kr) kom prosjektet på 945,3 mill. kr.

– Et svært dyrt bygg, skriver byrådet. Prosjektet vurderes som vellykket, men fremover vil kommunen måtte prioritere strammere økonomisk.

Senteret består av seks bygg med bruttoareal på 18400 kvm, bl.a. auditorier og spesialrom administrasjonsarealer med kantine og storkjøkken, tilfluktsrom, tingotek (tidligere bibliotek) samt idrettsbygget med tre gymsaler og svømmebasseng med tilhørende garderober. En del av opprinnelig tak over glassgård ble brukt for å etablere et drivhus i tilknytning til kantine og skolekjøkken.

Senteret ble et pilotprosjekt for «Building dignity», Arkitektur og verdighet. Det ble satset på utstrakt gjenbruk. Prosjektet oppnådde en såkalt sirkulasjonsgraf på 64 %.

I 2019 var anbefalt kostnadsramme 889 mill. kr. Forsinkelser og prisvekst økte sluttkostnaden til 924,3 mill. kr.

Stor aktivitet

Siden senteret åpnet i april 202, har det tilbudt introduksjonsprogram samt opplæring i norsk og samfunnskunnskap for rundt 1500 deltakere. Senteret har over 300 ansatte. Både ansatte og deltakere melder om stor trivsel. Senteret har utviklet seg til å bli en attraktiv møteplass for byens lag, organisasjoner og frivillige.

Fra januar til juli 2025 var senteret vertskap for over 140 arrangementer, i regi av over 100 ulike aktører. Dette spenner fra idrettslag, kor og kulturorganisasjoner til politiske partier, frivillige foreninger og internasjonale miljøer.

Levende møteplass for lokalmiljøet

– Tallene viser hvor mangfoldig senteret favner, og hvordan det bidrar til å bygge broer mellom mennesker og lokalsamfunn i hele Bergen, skriver byrådet i sin sluttmelding. Det trekker særlig frem hvordan senteret fungerer som samlingspunkt for lokalmiljøet, som viser verdien av at offentlige formålsbygg tilrettelegges for flerbruk. Alt dette viser hvordan senteret på kort tid har utviklet seg til en levende møteplass som binder sammen kulturer, generasjoner og sektorer.

Byrådet poengterer at senteret er et «svært dyrt bygg». – Fremover vil kommunen måtte prioritere strammere økonomisk, og dette vil også måtte reflekteres i hvilke hensyn som vektlegges når man planlegger nye investeringer.