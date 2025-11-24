Landlig idyll på Haukeland sommeren 1964

Beitende sauer på Øvre Haukelandstræet sommeren 1964. Det hvite huset til høyre er Markusplassen i Haukelandsbakken som i 2017 måtte vike for bygging av Glasblokkene. Bygget ligger lagret i Nordhordland, men skal etter planen settes opp igjen. Forhåpentlig vil det ikke lide samme skjebne som våningshuset på nabogården, Haukeland gård, som råtnet opp på Stend.

Barneklinikken i Jonas Lies vei 65 ble også revet i 2017.

Da bildet ble tatt, var det aller meste av sykehusvirksomheten på Haukeland på vestsiden av Haukelandsveien. Sentralblokken, som kom på innmarken der sauene beitet for 61 år siden, ble offisielt åpnet 23. november 1983, men byggeprosjektet startet med de første sprengningene i februar 1972. Trolig var ikke 1964 siste året med sauer på Haukeland. I 1970 ble det bestemt at husmannsplassen Haukelandstræet skulle bevares. Reparasjonsarbeider ble gjort, men senere kom man til at bygget måtte flyttes 50-60 meter lenger sør. Det endte med at bygningene, med historie tilbake til 1600-tallet, ble revet.

I nedre billedkant på satellittbilde fra 1964 ser vi at Haukelandstræet hadde veitilknytning fra Haukelandsveien på sørsiden av innmarken. Veien var der også i 1970, men i 1973 er den en del av den gigantiske byggegropen på sentralblokken.

