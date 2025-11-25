Emma, Edna og Alik ved Haukeland sykehus sommeren 1910

En godværsdag i 1910 tok Ralph L. Wilson med seg fru Emma og barna Edna og Alik til området på Haukeland der det nye sykehuset var under bygging. Barna var kledd i finstasen og moteriktige hatter, mens Emma har lagt fra seg hatten. Ralph Wilson var året før blitt vannverkssjef i Bergen, men han hadde drevet med amatørfotografering i mange år.

«Edna og Alik og mor paa marken ved Haukeland sykehus» skrev Ralph Wilson som tittel på dette bildet. I bakgrunnen ser vi trolig den gamle hovedbygningen på Haukeland sykehus under oppføring. Mest sannsynlig ble bildet tatt i 1910, ettersom sykehuset ble tatt i bruk halvannet år senere, 2. januar 1912. En rekke bygg ble tatt i bruk i løpet av det første driftsåret på Haukeland. Gamle hovedbygning inneholdt Medisinsk og Kirurgisk avdeling.

På bildet ser vi mor, Emma Wilson (1876-1959), storesøster Edna (1904-1987) og Alik, kjælenavnet til lillebror Alexander (1907-1998). Familien bodde den gang i sentrum, men flyttet senere til Langhaugen på Landås. Edna var gift med sorenskriver Rolf Hille Andresen. De hadde også adresse Langhaugen.

Ralph Wilson (1872-1951) var utdannet teknisk ingeniør og ble vannverkssjef i Bergen i 1909. Ved siden av jobben var han også en dyktig amatørfotograf. Han begynte å fotografere rundt 1895 og fotograferte aktivt resten av sitt liv, både i jobbsammenheng og på fritiden. I billedsamlingen til Universitetsbiblioteket i Bergen er han representert med nærmere 2800 objekter. Familien er med på mange av bildene, men akkurat i årene omkring 1910 dominerer hus og landskap samlingen.