Arkitektur- og byformingspris til sykehusbygg i Haukelandsveien

Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris er tildelt Haukeland Universitetssjukehus for barn, unge og kvinner, fase 2. Prisen ble delt ut under Byutviklingskonferansen i Bergen fredag 28. november.

Det var ni kandidater til prisen. Juryen, Rådet for byforming og arkitektur, fokuserer på arkitektur i en byformingssammenheng, og hvordan den gir merverdi til omgivelsene utover statusen som enkeltstående arkitekturverk.

Blant de ni kandidatene var Bellevue Boligprosjekt, Bellevue 2, Løvstien etappe 4, rekkehus i Vilhelm Bjerknes’ vei 102 og Sædalen kirke (fikk Folkets pris).

Helse Bergen HF var byggherre Haukeland Universitetssjukehus for Barn, Unge og Kvinner,

fase 2 i Haukelandsveien 22.

Arkitekter var Arkitektgruppen BUS Bestående av KHR Architecture, Rambøll arkitekter (nå Henning Larsen Architects AS) samt PKA Arkitekter. Landskapsarkitekter: Arkitektgruppen BUS ved Schønherr AS landskapsarkitekter

Entreprenør: Delte byggherreentrepriser. Bruttoareal: 50 100 m².

Innpasser en stor bygningsmasse på en skånsom måte

Om bygget i Haukelandsveien skriver juryen: Den arkitektoniske grunnideen med å legge bygningsmassen som en serie av lameller som trapper seg nedover i terrenget gjør at alle etasjer har tilkomst til de mellomliggende atriumshagene. Dette gjør at anlegget virker mindre dominerende på avstand, og innpasser en stor bygningsmasse i skråningen på en skånsom måte. Det gjør det også enklere å orientere seg og finne fram, fordi kommunikasjonslinjene er tydelige. Man har oppnådd et sykehus der utredning, behandling, opphold, undervisning og aktiviteter er samlet på samme sted, med pasienten i sentrum.