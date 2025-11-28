Likestillings- og mangfoldspris til Løvstakkens Jægerkorps

Perfekte vinnere: Løvstakken Jægerkorps treffer kjerneverdiene til kommunens likestillings- og mangfoldspris; å fremme like muligheter uavhengig av kjønn, seksualitet, etnisitet, religion, livssyn, funksjon eller alder, sa Charlotte Spurkeland i sin tale til vinnerne. Her er de representert ved Christian Kvam Gramstad, Annie Angelina Gray, Saron Abraham Besher, Daniel Slettebakken Stensrud, Eugenie Irankunda Honoline og Nardos Frezer. Bilde: Birgit Kårbø, Bergen kommune.

Løvstakkens Jægerkorps er tildelt Bergen kommunes likestillings- og mangfoldspris for 2025. Buekorpset får prisen for sitt langvarige og nyskapende arbeid for å fremme inkludering, likestilling og mangfold i en tradisjonsrik aktivitet som buekorpsbevegelsen.

Løvstakkens Jægerkorps ble stiftet i mai 1903 som et tradisjonelt guttekorps. I mai 1999 ble det Bergens første, og fortsatt eneste, blandede buekorps, der gutter og jenter deltar side om side. Gjennom dette utfordrer de en langvarig tradisjon og bidrar til å jevne ut kjønnsforskjeller i en historisk mannsdominert aktivitet.

Likestiller både kjønn og kulturell bakgrunn

Med over 60 medlemmer der 80 prosent har bakgrunn fra over 20 nasjonaliteter, representerer korpset også et bredt spekter av Bergens befolkning. Korpset holder til i et område med levekårsutfordringer, der det aktivt motvirker utenforskap ved å tilby gratis deltakelse og et inkluderende miljø der alle, uavhengig av kjønn, etnisitet eller sosioøkonomisk bakgrunn, får mulighet til å utvikle seg.

Fornyer tradisjoner

I juryens begrunnelse står det blant annet:

“Løvstakkens Jægerkorps ikke bare skapt varig endring i eget miljø, men også inspirert resten av buekorpsbevegelsen til å bli mer inkluderende. Juryen ser dette som et forbilde for hvordan tradisjoner kan fornyes for å fremme like muligheter, og understreker at korpsets innsats treffer kjerneverdiene til prisen: å skape fellesskap uavhengig av kjønn, funksjonsnivå, etnisitet, religion eller sosioøkonomisk bakgrunn.”

Glimrende eksempel

Byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold, Charlotte Spurkeland, delte ut prisen under en markering på Hovedbiblioteket fredag. Hun gratulerte de glade, og overraskede vinnerne, som møtte manns- og kvinnesterke, under påskudd å skulle tromme på prisutdelingen.

– Dere er et glimrende eksempel på hva engasjement fra barn og unge kan utrette – og jeg håper dere fortsetter det viktige arbeidet fremover med å feire mangfold, bryte ned barrierer og skape rom for alle, sa Spurkeland i sin tale.

Hun overrakte prisen i form av et diplom og en pengegave på 45.000 kroner.

Fellesskap er viktig

Saron Abraham Besher takket på vegne av korpset.

– Tusen takk for denne prisen, og for den anerkjennelsen som den er for arbeidet som blir gjort i korpset, sa hun.

Både Besher og de andre trakk frem viktigheten av trygghet, fellesskap, samarbeid, vennskap og varme bånd mellom jegerne i korpset.

Om Likestillings- og mangfoldsprisen

Bergen kommunes pris for likestilling og mangfold blir hvert år gitt til enkeltpersoner, bedrifter, institusjoner eller organisasjoner i Bergen som har tatt initiativ til – eller gjennomført tiltak som fremmer like muligheter for individer eller grupper uavhengig av kjønn, seksualitet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsvariasjoner, eller alder.

Juryen består av Erwin Rapiz Navarro, Amina Ali Amin, Vasan Singaravel og Oddny Miljeteig. Heidi Fagerbakke Aasen har vært sekretær for juryen.