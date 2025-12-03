Første Bokal-konsept i Bergen: her kan du drive egen virksomhet i underetasjen

På østsiden av Kanalveien, rett overfor Jæger, ligger delfelt S6 i Mindemyren-utbyggingen. Her skal syv boligbygg (fordelt på åtte eiendommer) fra perioden 1898-1990 og et næringsbygg fra 1996 rives og 144 boenheter oppføres i blokkbebyggelse. Reguleringsplanen er utarbeidet av Link Arkitektur as på vegne av Kanalveien 98 AS. Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn 29. november med merknadsfrist 13. januar.

Planområdet ligget tett opp til bybanen og bybanestoppet Kristianborg. Intensjonen er å legge til rette for et bymessig område med boliger og tjenesteyting. For byggene ut mot Kanalveien legges det til rette for Bokal-konsept. Dette er et kombinasjons-areal der man kan ha verksted eller butikk i 1. etasje, og bo i 2. etasje, eller bruke begge etasjene til bolig.

Planområdet ligger innenfor gul og rød støysone, gul sone for luftforurensning, flomsone og ligger under marin grense. Store deler av planområdet ligger innenfor hensynssone bevaring kulturmiljø Wergelandsåsen – Storetveitåsen i kommuneplanens arealdel.

Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet foreslås i hovedsak revet, med unntak av tre boligbygg i nordenden av planområdet, mot Elvebakken.

Byggene som foreslås revet er Elvebakken 1, 3, Kanalveien 92, 94, 96 og 98, Conrad Mohrs vei 4B og 6A-J (rekkehus med 10 enheter bygget i 1990).

Bygninger som ikke skal rives i henhold til planforslaget: Elvebakken 3BCDE, 5A, 5B og 7 ABCDEF.

Planavdelingens kommentarer

Plan- og bygningsetaten og forslagsstiller er uenige på noen punkter bl.a. når det gjelder maksimal utbygging, byggehøyder, antall parkeringsplasser og forholdene for firemannsboligen i Elvebakken 3D.

I områdeplanen for Mindemyren er delfelt S6 regulert med et maksimalt bruttoareal på 10 000 kvm og en maksimal byggehøyde på 40 m. Forslaget er 12 000 kvm og maksimal kotehøyde 46,1 meter. Man har også innvendinger mot installasjoner på tak. Det åpnes for at heishus, takvifter, takluker, piper, pergola, veksthus på takterrasser tillates inntil tre meter utover gitte byggehøyder, og uten at det er satt begrensninger på omfang og plassering.

Tidligere i prosessen var det enighet om kun HC-parkering innenfor planområdet. Forslagsstiller går nå inn for 50 parkeringsplasser.

Mister sol og utsikt

Firemannsboligen i Elvebakken 3D vil miste både sol og utsikt. – Etter vår vurdering bør eiendommen inngå i foreslått ny bebyggelse. Alternativt må det sees på hvilke avbøtende tiltak som må gjennomføres for å redusere den negative påvirkningen prosjektet har på boligen og dens utearealer, skriver planavdelingen.