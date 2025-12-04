Barnedåp på Kronstad høsten 1897

Dette litt skadde bildet av barnedåp på Kronstad er blant de siste som er lagt ut på Marcus, spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen. I motsetning til andre gamle bilder er det forsynt med navn på de aller fleste. Bildet er tatt av ukjent fotograf mellom 1. august og 31. oktober 1897. Vi har ikke funnet dåpsbarnet, Sigurd Johansen, blant døpte i Årstad kirke i 1897, men gutten kan være døpt i Domkirken.

Fem etternavn går igjen: Pisani, Johansen, Krog Olsen, Iversen og Amundsen.

Kjøpte Kronstad hovedgård

En person var det imidlertid lett å finne treff på i aviser mellom 1860 og 1905: Mikal Iversen. Han var vognmann og må ha tjent bra med penger. I 1865 kjøpte han nemlig konsul Frieles landsted på Kronstadhøyden (Kronstad hovedgård) for 10 000 spesidaler.

Etter å ha hatt Kronstad hovedgård i seks år averterte Iversen eiendommen til salgs eller til leie. Kjøpmann Nils Johan Mikkelsen fikk tilslaget, og Mikal Iversen fikk bygget seg nytt hus på Kronstad. Det er mest sannsynlig dette huset dåpsfølget er fotografert foran.

På 1880-tallet hadde Iversen flere annonser der han averterte brukte hestekjøretøyer for salg. Et eksempel: – En lett brukt gigh til 4 personer er billig til salgs. Mikal Iversen, Kronstad (BT 18.5.83).

I mange leide Iversen ut rom på Kronstad, i første rekke for sommeren:

Mitt hus på Krohnstad med 2 bekvemmeligheter hver på 5 værelser med kjøkken, kjellere og stor have er, hvis handel snart skjer, til salgs for 10.000 kr. (BT 11. desember 1884).

I mitt nye hus på Kronstad er en bekvemmelighet på 4 sammenhengende værelser og godt utrom med hage billig til leie fra Mikaeli (juli 1886)

I 1889 averterte han sommerbekvemmelighet med frukthave.

Mikal Iversen ble en gammel mann. 28. mars 1905 døde «vor kjære pleiefar og onkel», nær 87 år gammel. Annonsen var undertegnet Mathilde Iversen (som var blant deltakerne i barnedåpen) og Sigrid Møller.

Stor eiendom

I april 1909 hadde overrettssakfører Jørgen Faye følgende annonse i Bergens Tidende: Billige og lett bebyggelige tomter av Mikal Iversens dødsbos eiendom langs alleen på Kronstad og veien mot Møllendal til salgs.

I august 1914 var det en annonse fra Midthordlands sorenskriverembete i Bergens Tidende. Etter begjæring fra ovennevnte Jørgen Faye skulle det holdes frivillig auksjon over Mikal Iversen og hustrus dødsbo. – Eiendommen udgjør ca. 30 000 kvm og egner seg fortrinlig til udpaarsellering i byggetomter. Eiendommen vil antagelig bli solgt ved denne auktion.

Har du noe å føye til om dåpsbarnet, Sigurd Johansen, eller andre på bildet? Send noen ord til post@arstadposten.no

Barnedåp på Kronstad mellom 1.8 og 21.10.1897. Ukjent fotograf, BS-samlingen, UiB.

1. rekke: Karen Johanne Pisani (1886-1926), dåpsbarnet Sigurd Johansen, Constanse Magdalene Pisani (1890-), Leif Krog Olsen, og Kristofa Krog Olsen.

2. rekke: Fru Inger Iversen, Mathilde Iversen, dåpsbarnets mor, Jenny Johansen, Thea Amundsen, Inger Amundsen, Karoline Jensen, og Mikal Iversen (Kronstad).

3. rekke: Ole Iversen, David Iversen, Hulda Krog Olsen, ?, Ingeborg Jørgensen, Fru Pisani, Matteo Pisani (barbermester, 1848-), Agnes Rasmussen, Hulda Amundsen, ?, Karl Iversen, ?, Signe Møller, og Halfdan Amundsen.