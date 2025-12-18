Bergensdalen IL støtter Leger Uten Grenser

Bergensdalen IL med sine vel 1000 medlemmer tar sin samfunnsrolle på alvor og har i den anledning inngått en samarbeidsavtale med Skeie Kappa Invest med formål om å støtte den medisinske nødhjelpsorganisasjonen Leger Uten Grenser. Bergensdalen IL ble stiftet 1. februar 2024 som en sammenslåing av Bergens Håndballklubb, Sportsklubben Trane og Årstad Idrettslag.

Avtalen gjelder i fem sesonger fra 2025/2026 til 2029/2030. Støtten er ikke knyttet til noen form for reklame, profilering eller tjenester fra Bergensdalen IL for Skeie Kappa Invest.

Synliggjøring av samarbeidsavtalen skjer bl.a. ved at det på alle treningsdraktenes rygg fremvises at Bergensdalen IL er på lag med Leger Uten Grenser og at støtte kan gis ved å vippse midler til 2123.

Samarbeidsavtalen sammenfaller godt med Bergensdalen IL sine generelle aktivitetstilbud som medvirker til sunne og trygge oppvekstvilkår for barn og unge i lagets nærmiljø. Utover den løpende klubbvirksomheten for 700-800 barn og unge, har Bergensdalen IL en rekke samfunnsinitiativ.

Som eksempel kan nevnes LIM (LekserIdrettMat), et gratis etter-skole-tilbud hvor idrett (gjerne 15 forskjellige idretter,) mat og leksehjelp medvirker til økt mestring på skole og i idrett, flere hverdager i uken. LIM startet opp på Slettebakken og er nå spredd til ytterligere syv skoler i Bergen. Klatring og lek med eldre sykehjemsbeboere er også en arena for elevene.

– Avtalen medvirker til at Bergensdalen IL kan ha gode løpende tilbud i det daglige til sine medlemmer – og den viser også at vi alle har ansvar for å bidra med det vi kan, til beste for samfunnet vi alle er en del av, sier styreleder Per Arne Foshaug i Bergensdalen IL.