Juletrefelling på Solhaug skole for hundre år siden

Dette bildet av elevene på Solhaug skole i Finnbergåsen er tatt i førjulstiden mellom 1926 og 1928. Fotografen er ukjent, men Atelier KK har fargelagt bildet. Under bildet står det «Juletreet hentes i skolens have. Solhaug skole, Bergen».

Solhaug skole, Jacob Aalls vei 26, ble mellom 1922 og 1939 drevet av Bergen kommune for småskolebarn (1. til 4. klasse). Kommunen kjøpte Erik Grant Leas flotte villa i 1922 i håp om at den nye lærerhøyskolen skulle legges til Bergen. Trondheim vant den kampen, og bygningen ble i stedet brukt som barneskole. Rundt den store hallen midt i huset ble seks rom innredet, fem til klasserom og ett til lærerværelse. I hallen hadde man enklere gymnastikk.

Skolen hadde bare kvinnelige lærere. Fru Børseth Fossmark var bestyrerinne. Johanne Grieg Cederblad, Nordahl Griegs søster, var en av lærerinnene. I boken «Barn» (1934) skriver hun om de sosiale forholdene i Inndalen og Finnbergåsen på den tid. Et populært tilbud på skolen var bespisningen.