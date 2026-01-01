Mer sol enn normalt: 1662 soltimer i Bergen i 2025. Bedre enn Storbritannia, som satte rekord

Med 1662 soltimer i 2025 fikk Bergen 70 flere soltimer enn gjennomsnittet for årene 2016-2025, viser månedstall fra seklima.no bearbeidet av Årstadposten. Det var i første rekke februar, mai og juli som ble bedre enn normalen, mens juni ble en skuffende måned. Bergen fikk flere soltimer enn Storbritannia, som opplevde sitt mest solrike år noensinne.

Solrik vår og forsommer

Det er månedene fra april til juli som bidrar med brorparten av soltimene i Bergen, 912 av 1591 timer, i årene 2016-2025. De ti siste årene har april i gjennomsnitt hatt flere soltimer enn juli. Bemerkelsesverdig er det også at mai de siste årene har hatt 31 flere soltimer enn juni selv om solen er oppe mange flere timer.

Ellers viser tabellen under at antall soltimer kan variere mye. Det er likevel to måneder som sjelden skuffer når det gjelder sol: mai og juni. Årsgjennomsnittet for årene 2016-2025 er 1591 soltimer. Syv av de ti årene har antall soltimer variert mellom 1538 og 1689. To år har hatt betydelig mindre sol, 2017 med 1389 soltimer og 2024 med 1431, mens 2018 skiller seg ut i andre enden med 1750 soltimer.

Mer sol enn i Storbritannia

Storbritannia opplevde sitt mest solrike år noensinne i 2025, med et gjennomsnitt på 1622 soltimer innen midten av desember, noe som overgikk den forrige rekorden fra 2003, takket være vedvarende høytrykkssystemer som brakte klar himmel, spesielt under en usedvanlig vår og solrik sommer. England registrerte sitt mest solrike år noensinne, mens Skottland og Wales også så svært høye totaler. Antall soltimer for de to siste ukene i desember er ikke med, men den perioden er normalt den minst solrike i året. Da måtte Storbritannia fått 40 soltimer for å passere Bergen.