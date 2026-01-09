Firemannsbolig i Nordbø erstatter sveitservilla fra Sunnfjord

Store deler av bebyggelsen mellom Storhaugen og Svartediket er fra de første tiår av 1900-tallet. I løpet av året kommer det et nytt hus som erstatning for ett som opprinnelig stod i Sunnfjord: Nordbø 2, like ved Svartediket, skal rives og erstattes med et bygg med fire leiligheter over to plan. Bygget skal oppføres i tre som en nytolkning av sveitserstilen i Fløen.

Bygget får blant annet skifertak og granittdetaljer. Utbygger, Bergen Byfortetting AS, regner med at leilighetene vil være attraktive bl.a. for barnefamilier, med 200 meter til Haukeland skole og nærhet til en rekke fritidsaktiviteter. Overtakelse er forventet ved årsskiftet 2026/27. Arkitekt er James Barber.

– Det var viktig for oss å designe et hus som ikke skaper for mye kontrast i nabolaget. Huset er utformet som en nyansert blanding av både tradisjonelle elementer som sprossede vinduer og symmetrisk fasadeoppdeling, med noen moderne detaljer som takarkene, skodder og entrétak, skriver utbygger på sin hjemmeside.

Nordbø 2 var opprinnelig en enkel sveitservilla, plukket ned og flyttet fra Stongfjorden i Sunnfjord i 1923. Eiendommen ble utparsellert fra Nordbø 17 22. april 1924. Nordbø 2 ble overdratt til Bergen Byfortetting AS i juli 2025.

Nordbø var blant de mange gårdene som kammerråd Dahl på Årstad solgte etter at Forskjønnelseskommisjonen i Bergen i 1808 på initiativ av stiftsamtmann Bull anla Fjæreveien fra Fløen til Damsgård som en spaservei og kjørevei for byens publikum. Det gav anledning til å utparsellere de tilstøtende eiendommene til lyststeder.

Veien Nordbø går fra Lappen til Nordbøveien og fikk sitt navn i 1922 etter gården Nordbø.

Den store utbyggingen i området skjedde de første tiårene på 1900-tallet.