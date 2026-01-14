Fra enebolig til fire rekkehus i Fantoftveien

I Fantoftveien 1 skal en enebolig i meget dårlig stand fra 1950-tallet rives og erstattes av fire rekkehus som skal gå over tre etasjer. Antatt byggestart er 2. kvartal i år med antatt overtakelse 1.-2. kvartal 2027.

Målet med prosjektet er å skape fire gode familieboliger på en tomt med god kollektivdekning, kort vei til barnehager og skoler samt meget gode solforhold. Det satses på vannbåren varme og luft til vann varmepumpe, som vil gi grønn A når det gjelder energieffektivitet.

Overgå forventningene til rekkehus

– Rekkehusboliger er som oftest en øvelse i å oppnå gode bokvaliteter i relativt dype volumer. Målsettingen for prosjektet har vært å overgå forventningene til bygg som dette. Både når det gjelder dagslys, men også når det gjelder uteoppholdsarealenes kvaliteter, står det om prosjektet på nettsiden til utbygger, Bergen Byfortetting AS. Kvalbein Korsøen Arkitektur AS har tegnet prosjektet.

På eiendommen ligger det i dag en ca. 70 år gammel enebolig. Den er et typisk og illustrerende eksempel på eneboligarkitektur fra 1950-60-tallet. Bygningen ble oppført i 1956, etter tegninger signert arkitekt Peter Andersen. Ifølge en skaderapport har huset skader på konstruksjonen som følge av manglende vedlikehold og reparasjon etter vannskade, samt betydelige soppangrep.

– Dessverre er bygningene preget av langt fremskredent forfall og skade, skriver byantikvaren i sin uttalelse til rivning og oppføring av firemannsbolig.