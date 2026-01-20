1925 og 2026 forenes i prosjekt i Løbergsveien

I Løbergsveien 31A/B kommer syv nye selveierleiligheter. Et bygg fra 1925, Løbergsveien 31A, skal rehabiliteres og bygges på. Estimert overtakelse av leilighetene er 1. kvartal 1927. De nye leilighetene blir på mellom 64 og 87 kvm. To av leilighetene går over to etasjer. Bygget får heis som gir god tilgjengelighet til alle etasjer.

Eksisterende bygning skal rehabiliteres/ombygges og endre eksisterende fasade. På ubebygget del av eiendommen skal det føres opp nytt tilbygg. Hage/utomhus skal oppgraderes. Eksisterende boligbygg har i dag tre etasjer + loft med fire boenheter. I det nye tiltaket økes antall boenheter med seks boenheter, slik at det blir totalt ti enheter. Ansvarlig søker for tiltaket er En til EN Arkitekter AS, mens tiltakshaver er Myriad AS.

Den eksisterende boligen er tegnet i 1925 av arkitekt Jan Knudsen, og er en del av et enhetlig boligområde bestående av flermannsboliger som er svært karakteristiske for strøket.

Byarkitekten positiv

– Rehabilitering/ombygging og fasadeendring av eksisterende bygning fremstår som et gjennomarbeidet prosjekt med gjennomgående gode kvaliteter. For eksisterende bygg endres takformen, for en bedre kobling mellom dette og nybygget. Det er positivt at de to takopplettene trekkes tilbake slik at gesims og takets hovedlinjer får dominere, skriver byarkitekten i sin kommentar til prosjektet.

Salgsoppgave er ikke ferdigstilt ennå. Det gjøres oppmerksom på at 3D-illustrasjonene ikke er endelige illustrasjoner, og avvik vil forekomme i forhold til endelig resultat.