70 år siden første innflytting i Strimmelen-utbyggingen

I oktober er det 70 år siden de første av 300 leiligheter i Strimmelen-utbyggingen ble tatt i bruk. Boligprosjektet var det største som var satt i gang i Bergen. De første 12 leilighetene som var klar for innflytting i oktober 1957 var i rekkehuset Landåslien 15-31. Her stod samtlige 54 leiligheter klar 15. desember 1957.

Høyblokken Strimmelen 4 var den første av de tre høyblokkene på 11 etasjer som fikk tett tak, sommeren 1957. Våren 1958 var høyblokken, med 60 leiligheter og garasjer, klar for innflytting. Sluttstrek for Strimmelen-utbyggingen ble satt i august 1958.

Både før og i byggeperioden var det en rekke omtaler av prosjektet i bergensavisene. 9. mai 1958 hadde avisen Dagen en stor reportasje fra Strimmelen. Bildene som avisens fotograf Finn Tollefsen tok til denne reportasjen er nettopp lagt ut på Universitetet i Bergen sin billeddatabase, Marcus.