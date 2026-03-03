Fremtidens Årstad formes i dag – hvordan skal den bli?

Av Chris Jørgen K. Rødland fra Fyllingsdalen, leder for programkomitéen og gruppeleder for Høyres bystyregruppe, og

Hartvig Munthe-Kaas fra Årstad, medlem i Bergen Høyres programkomité

I Bergen diskuterer vi hvordan byen skal vokse og tiltrekke seg flere bergensere. Hvordan barn og unge skal få trygge oppvekstmiljø i en hverdag preget av skjermbruk. Hvordan vi skaper levende bydeler, samtidig som kommunen har mindre å rutte med nå enn før. Hvordan skal din privatøkonomi være, hvilken bolig du skal bo i. Hvordan Bergensregionen skal få bygget veiprosjektene som vi har lyst på. Alt dette berører din hverdag enten direkte eller indirekte.

I Norge raser debatten om kunstig intelligens og fremtidens arbeidsliv. Om offentlig pengebruk, tillit til Kongehuset og hvordan velferdsstaten skal utvikles videre, når mer økonomi må gå til forsvar og mindre til kommuner.

Og ute i verden utfordres den globale ordenen som vi har blitt godt vant med og vært trygge på en stund. Stormakter vil flytte landegrenser og de største internasjonale institusjonene som vi trodde sto fjellstøtt, har den siste tiden blitt gjenstand for åpen debatt og uro.

Bergen, en by i endring

Verden er i endring. Norge er i endring. Ja, også Årstad, Solheim og Landås er i endring. Og vi må forholde oss til det.

Hvordan møter vi dette? Hvordan tilpasser vi oss en hverdag som beveger seg raskere enn før?

Vi mener ikke å drive med dommedagsbeskrivelse. Tvert imot. Endring er ikke nødvendigvis farlig. Vi kan gjerne bruke det til noe godt, til innovasjon og tilpasning. Men det krever at vi tar aktive valg. At vi ikke bare lar utviklingen løpe fra oss, men griper fatt i verktøyene som kan hjelpe oss med å former den.

Og her kommer politikken inn. Helt konkret: lokaldemokratiet.

Om halvannet år er det kommunevalg. Det kan høres lenge ut, men i politisk sammenheng er det nå det gjelder. Akkurat nå, i månedene og året som kommer, jobber alle partier med nye valgprogrammer. Høyre har allerede begynt på sitt nye valgprogram, det har sikkert flere partier også. Det er nå ideer formes, prioriteringer settes og forslag til nye løsninger tilpasses. Bergen i 2027 er trolig ikke helt samme som den var i 2023. Og vi vil påstå morgendagens utfordringer ikke kan løses med gårsdagens løsninger.

Din stemme er viktig

Er det en ting som vi tror vil gjelde alle lokalpolitikere i Bergen, så er det ønsker om å høre fra deg. Vi er sårt avhengige av å vite hva som fungerer og hva som bør bli bedre. Vi trenger nye perspektiver, nye forslag og flere ord inn i samtalen.

Alt er politikk. Hvordan byen utvikles. Hvordan vi tar vare på barn og unge. Hvordan vi legger til rette for arbeid, trygghet, kultur, frivillighet og natur.

Derfor vil jeg oppfordre deg til å bruke stemmen din. Ikke bare på valgdagen, men nå. Gjennom innspill, debatt og engasjement. Gjennom en sms, en mail eller fysisk oppmøte på et av mange innspillsmøter som de fleste partier vil arrangere fremover. Vi håper du vil bidra, uansett hvilket parti du stemmer på. Det er faktisk heller ikke så viktig hvis du ikke vet hvem du skal

stemme på enda, men jeg håper du vil delta i meningsutvekslinger og diskusjoner som vi alle trenger. Det er både sunt og sårt trengt.

Så la dette være en invitasjon til alle bergensere: Si ifra om hva du vil ha mer av. Mindre av. Hva som fungerer, og hva som ikke gjør det. Lokaldemokratiet er sterkest når flest mulig deltar. Tidspunktet for å ta ordet er nå.