Vil avvise klage mot oppføring av flermannsbolig

Utvalg for miljø og byutvikling har på sitt møte 12. mars oppe klage på tillatelse til oppføring av flermannsbolig i Blaauws vei 5 på Kalfaret. Fagetaten avslo vedtaket om oppføring av bolig med tre leiligheter 17. mars 2025. Vedtaket ble omgjort av byråd for byutvikling 3. oktober 2025. To naboer har påklaget dette vedtaket.

Byrådet har vurdert klagen og sakens dokumenter og er kommet til at det ikke er grunnlag for å ta klagen til følge.

Klagers merknader går i hovedsak ut på at bygget fremstår alt for stort og ruvende på tomten og at tiltaket ikke samsvarer med omkringliggende bebyggelse. Det vises særlig til høyden hvor det påpekes at denne er økt 70 cm sammenlignet med bygget som står der nå. Dette vil medføre tap av lys og sol samt verditap. Plassering av takvinduer rettet mot klagers hus vil også gi betydelige plager med innsyn. Det vises også til at det reviderte forslaget skulle vært nabovarslet.

Tiltakshaver anfører at naboklagen ikke kan tas til følge. De mener endringene som ble gjort etter nabovarsling kun var mindre arkitektoniske tilpasninger (tak, fasade og farge), og at disse ikke hadde negative konsekvenser for naboen eller utløste krav om ny nabovarsling.

Igangsettelsestillatelse for deler av tiltaket

2. februar ga plan- og bygningsetaten igangsettelse for deler av tiltaket i form av rivning av eksisterende bygning, grunnarbeid, vann og avløp, utvendig overvann og betongarbeider.

Det er Bergen Byfortetting AS som er tiltakshaver for Blauuws vei 5, som får tre leiligheter. Salgsstart var 10. februar, og en leilighet er hittil solgt. Arkitekt er Kvalbein Korsøen Arkitektur AS. På eiendommen ligger i dag «Oscarsborg», en tømmervilla i dragestil oppført på Dale i 1899 og flyttet til Kalfaret omkring 1910.