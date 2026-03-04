Kommunen avslår spottbelyst banner i Nattlandsveien

AD Dekor AS har på vegne av Uno-X Mobility Norge AS søkt Bergen kommune om å sette opp et spottbelyst banner på husveggen i Nattlandsveien 152. Banneret skal være på 3 meter x 60 cm og inneholde Uno X sin logo samt teksten Bilvask. Kommunens vurdering er at tiltaket ikke tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn i seg selv og i forhold til omgivelsene. Utformingen er ikke i tråd med plangrunnlagets bestemmelser og ønsket utvikling for Bergen kommune. Avslaget kan ankes.

Det er foretatt nabovarsling, men det er ikke mottatt noen merknader. Ifølge plan- og bygningsloven § 29-2 skal ethvert tiltak prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Ved tiltak som knytter seg til et eksisterende byggverks ytre, kan kommunen i vurderingen legge vekt på hensynet til viktige historiske, arkitektoniske og andre kulturelle verdier.

Skilt- og reklameinnretninger må ikke virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i forhold til omgivelsene eller for trafikken, eller i strid med ønsket utvikling i kommunen. Dominerende skilt og reklame tillates ikke, og den skal ikke være eller virke sammenhengende over hele eller store deler av fasaden. Det foretrekkes frittstående bokstaver og symboler.

– Vil fremstå unødvendig fremtredende og dominerende

– Markedsføringsfargen til Uno X er en sterkt mettet gulfarge som i seg selv gir tydelig synlighet og signal om bedriftens tilstedeværelse, mener Plan- og bygningsetaten. Nærmeste nabo til bensinstasjon er Kolstihagen sykehjem, og nærmiljøet består av småbedrifter og boliger. Bygningsmyndighetene mener at utformingen med et tre meter langt gult banner, belyst med spotter, vil fremstå unødvendig fremtredende og dominerende i eksisterende nærmiljø, – både på dagtid og kveldstid.