Klart for salgsstart for første byggetrinn i Nyhaugen

25. mars er det salgsstart for første byggetrinn i leilighetsprosjektet Nyhaugen på Wergeland. 88 leiligheter mellom 35 og 140 kvadratmeter skal oppføres. Totalt er det planlagt 125 leiligheter i prosjektet.

– Naturmaterialer som tre, tegl og stål gir byggene karakter, tåler vestlandsvær og blir penere med årene. Det er lagt stor vekt på at byggene skal ha karakter og harmonere godt med eksisterende bebyggelse, heter det i informasjonen som er lagt ut på Finn.

Mellom byggene kommer det grønne møteplasser. Det skal opparbeides gangveier og en park med vannspeil, bålplass og lekeområder. Parkering blir løst med underjordisk anlegg, mens sykler får parkering både ute og inne. Hver bolig får sin egen uteplass.

Byggestart er ikke fastsatt. Utbygger er LAB Eiendom.