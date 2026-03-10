Eneboliger på over 200 kvm med fem soverom og tre bad

Seks eneboliger på hele 207 kvm, med fem soverom, tre bad og mulighet for hybel skal ved årsskiftet stå ferdig på Nedre Nattland. Tomten er på nærmere 12 mål. I dag ligger kun det gule huset på eiendommen. Illustrasjon fra prospekt.

10. mars 2026

Nye store eneboliger hører til sjeldenhetene sentralt i Bergen. På adressen Nedre Nattland 87 starter imidlertid i vår anleggsarbeidene på seks eneboliger på over 200 kvadratmeter. De kommer på tomter på mellom 830 og 990 kvm. Ifølge prospektet får boligene fem soverom og ventes ferdig ved årsskiftet 2026/27. Tre bad, en enorm stue-/kjøkkenløsning og mulighet for hybel er også blant nøkkelinfo. Pris er ikke oppgitt foreløpig.

Boligene blir en del av et tun med eneboliger som får barnevennlige omgivelser i enden av en blindvei.

På adressen ligger en enebolig fra 1967. Den ligger på en skogkledt tomt på nesten 12 mål og blir videreført.

