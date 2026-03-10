Nå heter møtestedet i Erleveien Landåstorget trivselssenter

17. november 1992 åpnet Landås seniorsenter i Erleveien 16. Etter 33 års drift har senteret fått nytt navn: Torsdag 5. mars ble navneendring til Landåstorget trivselssenter markert. Mange har feilaktig trodd at Landåstorget seniorsenter kun var for beboere. Senteret har imidlertid ingen beboere, og denne misforståelsen sammen med ønsket om å fjerne stigmaet rundt «senior»-begrepet har nå ført til en navneendring.

Snorklipping og taler

Varaordfører Thomas Flesland sa noen ord om bakgrunnen for navneendring, og Heine Eek-Larsen, som fyller hele 102 år 7. april, sa noen varmende ord. Deretter klippet Heine snor mens Torbjørn Karlsen spilte kornett.

Landåstorget trivselssenter er åpent mandag til fredag fra kl. 10.00 til 16.00, med middagsservering mellom kl. 14.00 og 15.30. Fra kafeteriaen kan man kjøpe mat og drikke fra kl. 10.00 til 15.30.

Senteret har en rekke aktiviteter, bl.a. porselensmalingskurs, bingo, spanskkurs, fysiske aktiviteter som lavterskel stoltrening i gruppe og styrke- og balansetreningskurs. For barnehagebarn har man «Les med oss». Ellers har senteret årstidsrelaterte tilbud som julefest og sommerfest, julemarked og lutefiskarrangement.

Eget VR-rom

Nytt tilbud på senteret er et eget VR-rom. Nå kan eldre se igjen steder som har betydd mye for dem, selv om de ikke lenger kan reise dit. Det tilbys VR-opplevelser, med filmer fra barndomshjem, bygater eller andre steder som har satt spor. Man kan også komme med personlige ønsker angående nye filmer som vi kan videresende til samarbeidspartner.