Fenderen klar for innflytting, med kafé og dagligvarer

I disse dager er Fenderen i Solheimsviken klar for innflytting. Fenderen er GC Rieber Eiendom sitt tredje næringsbygg i massivtre og er tegnet av Arkitektgruppen CUBUS. Bygget er et fullservicebygg med fasiliteter som blant annet takhage, flotte garderober, innendørs sykkelparkering og husrestaurant. Norconsult, Coop Prix og restaurant er blant dem som flytter inn.

Fenderen er siste byggetrinn i GC Rieber Eiendoms næringspark i Solheimsviken. Bygget er på ca. 7600 kvm. Bygget har mål om BREEAM-NOR Outstanding og Paris Proof, med energimiks som omfatter solceller, fjernvarme, elektrisitet og sjøvannskjøling. Det benyttes også et pilotprosjekt med gjenbruksstål fra Nordic Circles for enkelte bjelker, som del av en satsing på sirkulær økonomi i byggeprosjekter.

Primæradkomst fra sentrum

Bygget får god visuell kontakt mot fjorden, Løvstakken, bebyggelsen i vest og Verftsplassen innerst i Solheimsviken. Gangtraseen mellom bygget og Viken Brygge vil være en primæradkomst fra sentrum og bybanestoppet på Florida, og blir for mange inngangsporten til Solheimsviken og innovasjonsdistriktet Solheimsviken og Marineholmen.

Fenderen er bygget i massivtre med sentral og synlig beliggenhet i hjertet av Solheimsviken. I tillegg til å kunne tilby attraktive næringslokaler av høy kvalitet med sentral beliggenhet, har prosjektet ifølge Rieber Eiendom stort potensiale til å være et positivt bidrag til aktivitet i området. Gjennom en åpen og tilgjengelig utforming av byggets første etasje, vil Fenderen bidra til et aktivt byliv.

Åpen, transparent første etasje

Bygget har en åpen, transparent første etasje som bidrar positivt til gatemiljøet, og et mer strukturert uttrykk i andre og tredje etasje. Videre åpner bygget seg mot Puddefjorden i vest, der det dannes et synlig og attraktivt rom. Her kommer kafé og publikumsinngang i knutepunktet mellom Vertsplassen og inngangsporten i nord-øst.

Andre og tredje etasje er utformet som rene kontoretasjer. Disse inkluderer både sosiale soner, kontorlandskap, møterom, private multifunksjonsrom og støttefunksjoner.

Dagligvarebutikk i første etasje

Norconsult blir største leietaker. I første etasje kommer Coop Prix med dagligvarebutikk. Toma skal drifte byggets husrestaurant og kantine. Den bergensbaserte selskapsgruppen Compute flytter noen hundre meter fra Solheimsgaten 5. Ard arealplan as flytter inn i løpet av våren. Ellers kommer det et spennende interiørkonsept på bakkeplan. 300 kvm i første etasje står fortsatt ledig.