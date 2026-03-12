Ulriken Eagles seriemester 2026 med syv jenter i landslagstroppen

Ulriken Eagles har de siste 15 årene hatt en tydelig og målrettet satsing på jentebasket – og den langsiktige innsatsen gir imponerende resultater. Denne sesongen tok klubben sitt sjette strake seriegull i toppserien, et bevis på at Ulriken ikke bare leverer enkeltprestasjoner, men har skapt en solid kultur for utvikling, prestasjon og stolthet.

Blant årets profiler finner vi både erfarne spillere og nye talenter. Veteranen Stine Hoff Austgulen har representert Norge gjennom hele karrieren, spilt collegebasket i USA og vært en bærebjelke i BLNO siden hun kom hjem. Denne sesongen ble hun hedret med prisen Årets MVP – et tydelig bevis på hennes betydning for laget.

I den andre enden av aldersskalaen står Siena Sanford (17), som allerede er inne i sin andre runde med seniorlandslaget. Hun har levert en sterk sesong i toppserien og markert seg solid på aldersbestemte landslag.

Denne våren er Ulriken Eagles ekstra stolte: Hele syv spillere fra klubben er tatt ut til landslagssamlingen og skal representere Norge i EM-kvalifiseringen som pågår denne og neste uke. Norge møtte Østerrike i første kamp, før laget tar imot Sveits i Haukelandshallen lørdag 14.03 kl.18.00. Deretter går turen til Storbritannia for bortekamp neste onsdag.

Landslagsspillere fra Ulriken Eagles 2026

#2 Stine Hoff Austgulen

#4 Synne Jacobsen

#6 Sunniva Sørbye

#8 Siena Sanford

#15 Karyn Sanford

#17 Gemima Nkanga

#23 Eirin Holm

Med en så sterk representasjon på landslaget viser Ulriken Eagles at klubbens arbeid med talentutvikling gir resultater både nasjonalt og internasjonalt. Dette er ikke bare en bekreftelse på dagens nivå – men også et lovende signal for fremtiden til norsk kvinnebasket.