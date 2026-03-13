Kommunalt ja til utbygging i Marineholmen Kvartalet

MER Arkitektur AS har fått rammetillatelse på vilkår til oppføring av boligbygg i fem etasjer med næring i deler av første etasje i Thormøhlens gate 41A ved Bystranden på Marineholmen. Dette er første bygg i GC Rieber Eiendoms prosjekt i området som har fått navnet Marineholmen Kvartalet. Salgsstart skjer i løpet av året. Tiltakshaver er Kvartalet Marineholmen AS.

Det skal etableres 31 boliger fordelt på alle etasjene. I første etasje kommer i tillegg til boliger næring samt 19 lastesykkelplasser. Det kommer også sykkelplasser i kjeller, felles gårdsrom og ute. Samlet etableres det 73 sykkelparkeringsplasser.

I utgangspunktet var det søkt om 32 enheter. Dette er i tillatelsen redusert til 31. Det er gitt avslag på søknad om å gå under 35 kvm som minste størrelse på boenhet. Totalt omfatter utbyggingen av kvartalet ca. 20 000 kvm bruttoareal.

Spenstige bygg

MER arkitektur vant i oktober 2025 vant konkurransen om det beste konseptet for de nye boligene på Marineholmen. Resultatet skal bli spenstige bygg med høy bokvalitet, gode uterom og et spennende arkitektonisk uttrykk. En stor felles hage blir prosjektets naturlige midtpunkt.

– Beliggenhet med nærheten til Puddefjorden og Slippen danner grunnlag for formgivningen av Kvartalet på Marineholmen. Intensjonen er å oppføre et funksjonelt og vakkert boligkompleks med høy arkitektonisk kvalitet til nytte og glede for beboerne, de nære omgivelsene og byen. – Vi ønsker å skape et boligområde som svarer på tomtens helt spesielle kvaliteter, samtidig som en variert bebyggelse med intim skala ivaretas.

Stor interesse

GC Rieber Eiendoms ambisjon er å skape moderne og gjennomtenkte boliger i attraktive omgivelser. Interessen for prosjektet er allerede stor, og den positive responsen fra markedet bekrefter at Kvartalet Marineholmen er et prosjekt mange gleder seg til å følge videre. Etter den store interessen for naboprosjektet SJØ Marineholmen vil det trolig bli stor interesse også for disse boligene på Damsgårdssundets solside.

Rieber Eiendom lover et mangfold av leiligheter, fra kompakte to-roms til luftige toppleiligheter med takterrasse. Man kan velge om man vil bo i front med utsikt utover fjorden, med ekstra takhøyde på toppen – eller en stor bolig for hele storfamilien.

Flere prosjekter i Bergen

MER Arkitektur ble etablert som Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS i 1986. I forbindelse med generasjonsskifte ble virksomheten videreført som MER arkitektur i 2018. Blant prosjektene arkitektkontoret har gjennomført er Ternen ved Damsgårdssundet, Sandsliparken og Sandsliåsen. For Ternen vant de Bergen Kommunes Arkitekturpris 2010.