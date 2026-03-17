Klart for utbygging av nedre stasjon på Ulriksbanen

Ulriken Taubaneselskap AS har fått igangsettelsestillatelse for kontor, lager og driftsarealer i Ulriken taubanes nedre stasjon i Haukelandsbakken 40. Det skal føres opp et tilbygg i to etasjer på totalt 235 kvm bruttoareal. Tilbygget medfører fjerning av eksisterende overdekking i eksisterende bygget 1. etasje mot sør. I tillegg skal den eksisterende trappen av tursti utvides.

1. etasje får endret planløsning. Antall dører i fasade mot nord er redusert fra fire til to og plassering av løfteplattform er endret. I 2. etasje blir løfteplattform sentrert i lokalet, ett vindu ved kjøkken (mot nord) er endret til ett horisontalt og mindre endring i form av redusering av trapp-størrelse.

Nedre stasjon på Ulriksbanen ble oppført i 1960, mens selve banen ble satt i ordinær drift søndag 26. februar 1961.

Teknisk kulturminne

Byantikvaren er ikke alltid fornøyd med utformingen av nybygg, men i dette tilfelle ble tiltaket anbefalt. Bygningen ligger ikke innenfor hensynssone som berører kulturmiljø, men er et teknisk kulturminne som har kulturmiljøverdi. Byantikvaren er meget godt fornøyd: – Tiltaket fremstår som svært godt tilpasset den opprinnelige taubanestasjonen, og i tråd med våre tilbakemeldinger. Det benyttes et formspråk med fine proporsjoner som harmonerer godt med eksisterende anlegg, og landskapet rundt. Tiltaket fremstår som godt forankret i, og i tråd med, kommunens kulturminnestrategi. Vi anmoder om å benytte gode materialkvaliteter og at det sikres høy, håndverksmessig kvalitet i utførelsen.