Stor interesse for Selvaag Bolig sine prosjekter ved Solheimsvatnet

Går salg og utbygging etter planen, vil samtlige 160 Plussboliger i Selvaag Bolig sitt prosjekt ved Solheimsvatnet være innflyttet ved årsskiftet 2027/28. Boligene i Solheimsvatnet Pluss er fordelt på fire bygg nord for den nåværende postterminalen.

Salget har nå startet for hus D, med 14 Plussboliger i Kanalveien 24, som markerer det fjerde og siste kapittelet i selskapets utbygging ved Solheimsvatnet. Hus D inneholder 2- til 4-roms leiligheter fra 74 til 155 kvm bruksareal. Prisantydning er fra 6,9 til 17,5 mill. kr. Estimert overtakelse 3. til 4. kvartal 2027.

Høy standard og serviceområde

Plusskonseptet® fra Selvaag Bolig er leiligheter av høy standard og med noe ekstra. I tilknytning til leilighetene bygges det et serviceområde som beboerne har eksklusiv tilgang til. Fasilitetene består bl.a. av selskapsrom, kjøkken, møterom, treningsrom, lounge og lånebod med forskjellig verktøy.

De tre andre byggetrinnene i Selvaag Bolig sitt Plussboliger-prosjekt, alle med adresse Kanalveien 48:

Solheimsvatnet Pluss trinn 1 (hus C) omfatter 54 Plussboliger med estimert overtakelse 4. kvartal 2026. Her er over 40 boliger solgt.

Solheimsvatnet Pluss trinn 2 (hus A) omfatter 53 Plussboliger med estimert overtakelse 2. kvartal 2027. Nær halvparten av boligene er solgt.

Solheimsvatnet Pluss trinn 3 (hus B) omfatter 39 Plussboliger med estimert overtakelse 2. kvartal 2027. Her er 31 boliger solgt.