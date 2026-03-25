Nær hundre år med næringsvirksomhet

I nærmere hundre år har det vært drevet næringsvirksomhet i Inndalsveien 49a. Nå er en av to næringsseksjoner i bygget til salgs. Seksjonen går over to plan i 1. og underetasje, er på ca. 190 kvm og med en prisantydning på 6,2 mill. kr.

Inndalsveien 49a ligger ved krysset Inndalsveien – Finnbergåsen. Bygget var ferdig i 1930, to år etter at trikkelinje 1 ble åpnet frem til endestasjonen på Minde. Da var dette et nybyggerstrøk der tusener av boliger ble oppført de første tiårene på 1900-tallet. Mange av byggene som ble reist fikk næringslokaler i første etasje. Nå er mange av byggene i området mellom Kronstad og Wergeland over hundre år gamle.

En rekke bedrifter har i årenes løp holdt til i Inndalsveien 49a. En del av dem finner man igjen som hyppige annonsører i byens aviser. Lengst «ansiennitet» hadde nok slaktermester O. M. Kalsaas sitt utsalg, som var i drift i 36 år, fra 1932 til 1968.

Det var Frantz Mjaatveit som inviterte Inndalsbeboere til sin nye kjøtt- og pølseforretning i Inndalsveien 49a i desember 1930. Forretningen ble anbefalt til publikums velvillige søkning. – Vi fører kun førsteklasses varer til billigste priser. Under tre år senere, i juli 1932, ble kjøpmannens bo tatt under skifterettens behandling som konkursbo.

Kjøttforretning i 36 år

Slaktermester O. M. Kalsaas (også skrevet M. O., Kalsaas) flyttet inn i lokalene. Han hadde startet bedrift i Solheimsgaten 56a i 1927, og i 1932 utvidet han virksomheten til Inndalsveien. Virksomheten omfattet kjøttforretning og pølsefabrikk og hadde fra 1935 egen eiendom, forteller boken Det Norske Næringsliv. Siste annonse for Kalsaas finner vi hele 36 år etter oppstart i Inndalsveien, i april 1968.

Med den sentrale beliggenheten lå bygget godt til rette for helserelatert virksomhet. I 1935 fortalte annonser at dr. Johan Walde hadde både kontor og bolig i Inndalsveien 49 a. Han hadde kontortid 9-12 ½ og 4 ½ – 6 ½. (Slik skrev man 30 den gang.) I 1939 fikk dr. Walde selskap av tannlege Hogne Overå. I krigsårene var det ingen annonser for dr. Walde, men i januar 1946 gjenopptok han sin praksis. Senere opprettet dr. Fritz Hoff allmennpraksis i bygget. Flere tannleger har drevet praksis i bygget, bl.a. Holteberg og Oddenes. Mange husker nok tannlege Strømmen, som i 1998 overdro sin praksis til Inghild og Edvard Røynstrand, som fortsatt driver praksis i bygget.

Frukt og grønnsaker, tepper og bank

I 1948 averterer Andr. Haugen at han har flyttet inn i Inndalsveien 49a med frukt og grønnsaker i firmaet Fruktsentralen. Omkring 1970 oppretter Teppegrossisten en rikholdig restebazar. Ifølge annonse i BT i januar 1970 kan «De nå prutte Dem til nesten gratis teppe. Årsaken er: feilsendte ruller, kvaliteter, typer…».

I 1970 åpnet Vestlandsbanken filial. Banken ble siden Fokus Bank, og i april 1989 var lokalene til leie/til salgs. Skan Bergen flytter inn i 1989 med peisovner og møbler. I 1994 overtok Bergen Bilstereo, «Bergens nye senter for bil HiFi». Siden 2021 har Nagai Sushi holdt til i bygget.