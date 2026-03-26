Første salgstrinn i Nyhaugen: nær halvparten av leilighetene solgt

En dag etter salgsstart 25. mars er nær halvparten av leilighetene i første salgstrinn i boligprosjektet Nyhaugen på Wergeland markert som solgt.

Salgstrinn 1 består av 57 selveierleiligheter med bruksareal på fra 60 til 147 kvm. Prisantydning er fra nær 5 millioner til nær 18,6 mill. kr. 27 leiligheter er markert som solgt. Utbygger er LAB Eiendom, mens Eiendomsmegler Norge er selger.

Det tas sikte på oppstart av grunnarbeider første halvår 2026. Byggetiden er forventet å være 25 til 29 måneder fra fysisk oppstart av grunnarbeider. Forventet ferdigstillelse er tredje kvartal 2028. Byggetrinn 1 består av 88 leiligheter fordelt på seks bygningskropper. De 57 leilighetene som er lagt ut i salgstrinn 1 er fordelt på fire hus, omtalt som Villa 1 og Hus 4, 5 og 6.

– Prosjektet er tegnet av anerkjente Arkitekturgruppen Cubus og er stedstilpasset i et vakkert villastrøk, står det i beskrivelsen.

Omfatter 11 bruksnummer

Byggetrinn 1 omfatter gårdsnummer 13 og bruksnummer 81, 98, 99, 100, 204, 223, 227, 540, 552, 971 og 987. Eiendommene skal slås sammen til én eiendom på ca. 7000 kvm. Seks bestående boliger er markert med nye boliger i rødt på Norgeskart: Storetveitvegen 29, 31, 33, 35A og Nyhaugveien 8 og 10. I tillegg kommer Storetveitvegen 35, som brant ned til grunnen i 2021.