Mindebyen Torg – 450 boliger ved bybanestoppet på Mindemyren

Selvaag Bolig planlegger lansering av første salgstrinn i Mindebyen Torg i 2. kvartal. Det omfatter 54 selveiende leiligheter, med beliggenhet helt inntil torget og Bybanen. Boligene kommer i varierte størrelser, fra 37 til 106 kvm, med både felles og private takterrasser og underjordisk parkeringsanlegg.

Estimert byggestart er 1. kvartal 2027 og estimert overtakelse 3. kvartal 2028. Ferdig utbygget vil Mindebyen Torg omfatte rundt 450 boliger.

Ifølge Selvaag Bolig er navnet Mindebyen Torg valgt for å speile både stedets historie og fremtid. Prosjektet er en del av den nye byutviklingen på Mindemyren – ofte omtalt som «Mindebyen» – hvor området transformeres fra næring til et levende byområde med boliger, møteplasser og urbane kvaliteter.

Sosial møteplass

Sentralt i utviklingen står etableringen av et nytt bytorg – et naturlig samlingspunkt for både beboere og nærmiljø. Torget skal bli en sosial møteplass med liv og aktivitet, og vil danne hjertet i det nye nabolaget.