Stor interesse for Støperiet i Møllendal

Østsiden av Møllendalselven i Møllendal har vært en byggeplass i mange år. Nå nærmer området seg ferdig utbygget. 31 av 40 leiligheter er per 5. april solgt i boligprosjektet Støperiet i Møllendalsveien 63. Leilighetene har bruksareal på mellom 48 og 108 kvm og koster mellom 5,8 og 13 mill. kroner. Bygging er igangsatt og overtakelse ventes å skje sommeren 2027.

Prosjektet ligger ved utløpet av Møllendalselven der det snart kommer Møllendal elvepark. Boligene er fordelt på to hus og tegnet av Link Arkitektur. Det arkitektoniske uttrykket er ifølge arkitekten inspirert av de historiske tradisjonene i området, med referanse til de gamle båthusene, pakkhusene og sjøbodene som en gang dominerte Møllendal. Det gamle Cementstøperiet blir integrert med de nye boligene.